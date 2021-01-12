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【新股IPO】德運控股1440超額認購32倍　一手中籤率10%（附分配結果）

新股IPO 07:26 2021/01/12

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【新股IPO】德運控股1440超額認購32倍　一手中籤率10%（附分配結果）

德運控股 （01440） 公布招股結果，德運控股以每股0.4元定價，集資淨額8560萬元，德運控股一手中籤率10%，抽50手（250,000股）穩獲一手。【分配結果】

德運控股配發結果及招股詳情

    點擊圖片放大
    +7
    +6

德運控股於公開發售部分共錄得近3.9萬人認購，超額認購32.62倍，配售則出現輕微認購不足的情況。

公司集資所得58.2%用於升級、更換及購置染整機器及設施擴充染整服務能力及提升效率、4%用於加強染整服務的研發能力及品質控制、15.9%以天然氣鍋爐更換燃煤鍋爐持續遵守地方政策、1.1%用於擴展綜合企業資源規劃系統、11.1%用於償還兩項銀行貸款、9.7%用作一般營運資金。

德運控股將於1月13日掛牌。

【新股IPO】德運控股1440今起招股　一手入場費2525元

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責任編輯︰梁浩碩

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