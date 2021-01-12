【開市9點半】人民幣1年定存2.45厘　北水令淡友不敢輕舉妄動

（1）人民幣最新1年期定存，最高仍有2.45厘，不過近期定存息有逐步下跌趨勢，專家料去年底的搶存戰暫煞停，存戶宜先鎖定高息。另外，內地經濟轉好，反映復甦情況，支撑滙價走勢，仍是年初收息及滙升雙贏的避險之選。

即睇開市9點半重點：

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【人民幣定期存款】人幣定存爆減息潮 1年期僅2.45厘息

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（2）盈富基金規模逾千億元，目前由美資基金公司管理，在美國制裁禁令下，需遵照禁止買入規定，至於沽貨則到11月11日才需徹底剝離，現時有聲音要轉基金管理人，制度上其實已有機制更換。

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【美國制裁】盈富基金披露不投資受制裁實體、基金不適合美國人士投資 Webb建議換走道富（第二版）

（3）謝青海的惠理集團去年大賺，表現費收14億元，發揮金手指本色。

【盈喜】惠理去年料多賺1.5倍 表現費激增24倍

（4）美國連番出拳制裁個別中資股，內地以保險資金為主的北水，則加碼湧來港股，趨勢已持續多日，令淡友不能造淡，股價反而大挾升，情況在中移動（00941）尤其明顯。

【美國制裁】美國制裁成北水買貨名單？ 中移動中海油吸逾75億北水

（5）疫情未有阻礙名牌的加價步伐，Gucci於1月8日起上調老花系列等熱門包包款式的價格，漲幅或高達20%。

【名牌再加價】Gucci、Celine擬加入奢侈品加價陣營 升幅或高達20%

（6）特朗普帶旺的Twitter宣布永久停用特朗普帳號，股價下跌，投資者乘機獲利。

【國會暴亂】Twitter永久停用特朗普賬號惹言論自由爭議 股價跌逾6%

（7）投資銀行發揮政治上的影響力，宣布更改政治捐獻政策，顯示出美國金融市場與政治的相關性。

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（8）比特幣大升大跌，英監管機構則提示市場風險。

【比特幣瘋炒】英國監管機構FCA列舉虛擬貨幣5大風險 「投資者要準備好輸盡資金」

（9）輝瑞BioNTech加快疫苗產量，股價收市分別升1.8%及8.5%，香港亦有訂購mRNA疫苗，各界均希望早日有疫苗抵港。

【輝瑞疫苗】輝瑞BioNTech調升新冠疫苗產量目標50%至20億劑 BioNTech升逾4%

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉