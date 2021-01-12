  • 9°C
香港時間 : 2021112日 (二) 06:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】眾院啟動彈劾特朗普程序 納指挫1.3% 特斯拉瀉7.8%

股市 05:11 2021/01/12

分享：

美國國會眾議院民主黨人周一正式公布彈劾總統特朗普的條款，指控他「煽動叛亂」;   同時聯邦調查局(FBI)警告，極端右翼或在美國候任總統拜登就職前後發動暴力行動 。 受政治局勢的不確定性影響，加上疫情反彈，美股周一高位回吐，納指下滑1.25%。
道指曾挫265點，中段一度接近收復失地，收市仍跌89點，報31008點；納指跌165點，報13036點；標指跌25點，報3799點。
美國政局尚未穩定，影響市場情緒，國會流血衝突亦波及社交媒體，早前將特朗普永久封號的社交媒體Twitter（美：TWTR）股價跌超過6%；特斯拉急挫7.8%。波音股價挫1.5%，蘋果滑落2.3%。
拜登的就職典禮下周三(20日)舉行，聯邦調查局(FBI)要求全美所有執法機構，須防範極端右翼分子，在拜登就職前後發動暴力行動。

同時，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦計劃表決一項議案，促請副總統彭斯（Mike Pence）及內閣啟動憲法第25條修正案，將特朗普免職，但預料將遭到共和黨議員反對。
近期瘋炒的比特幣繼續大幅波動，據Coindesk數據顯示，昨日一度回落至30,305美元，即從上周五高位近4.2萬美元累跌近28%。
亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，相信聯儲局需要看到關於就業市場和通脹改善的信號，然後再縮減資產購買力度，而他對於今年稍後時間開始縮減資產購買力度持開放態度。
他預計，美國就業市場將出現龐大的結構性變化，並稱美國經濟復甦前景與新冠肺炎疫苗的接種速度掛鉤，也與消費者信心掛鉤。
投資者觀望油市需求前景，油價反覆。紐約期油收漲0.02%，報52.25美元，上周累漲超7.6%。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯：柯志宏

美股 特朗普 拜登 彭斯 佩洛西 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 比特幣

上一篇文章

【美股市況】納指跌1.3%道指跌89點　政局陰霾投資者乘機獲利Tesla跌8%（不斷更新）

下一篇文章

【英國疫情】約翰遜稱抗疫規定如不獲落實　將再加大封鎖力度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【盈富基金】美國投資禁令涉多隻藍籌股　盈富基金料周一公布應對措施
【盈富基金】美國投資禁令涉多隻藍籌股　盈富基金料周一公布應對措施
【美國制裁】盈富基金披露不投資受制裁實體、基金不適合美國人士投資　Webb建議換走道富（第二版）
【美國制裁】盈富基金披露不投資受制裁實體、基金不適合美國人士投資　Webb建議換走道富（第二版）
【恒指夜期】中移動ADR聯通ADR首日停交易　恒指夜期收市跌150點（不斷更新）
【恒指夜期】中移動ADR聯通ADR首日停交易　恒指夜期收市跌150點（不斷更新）
【吉利汽車】吉利澄清：百度與吉利母企合作生產智能車、不涉上市公司（第二版）
【吉利汽車】吉利澄清：百度與吉利母企合作生產智能車、不涉上市公司（第二版）
【滙豐HSBC】伍淑清侄兒伍偉國沽滙豐套現433萬 入市後曾坐艇4個月
【滙豐HSBC】伍淑清侄兒伍偉國沽滙豐套現433萬 入市後曾坐艇4個月
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）