【美股收市】眾院啟動彈劾特朗普程序 納指挫1.3% 特斯拉瀉7.8%

美國國會眾議院民主黨人周一正式公布彈劾總統特朗普的條款，指控他「煽動叛亂」; 同時聯邦調查局(FBI)警告，極端右翼或在美國候任總統拜登就職前後發動暴力行動 。 受政治局勢的不確定性影響，加上疫情反彈，美股周一高位回吐，納指下滑1.25%。

道指曾挫265點，中段一度接近收復失地，收市仍跌89點，報31008點；納指跌165點，報13036點；標指跌25點，報3799點。

美國政局尚未穩定，影響市場情緒，國會流血衝突亦波及社交媒體，早前將特朗普永久封號的社交媒體Twitter（美：TWTR）股價跌超過6%；特斯拉急挫7.8%。波音股價挫1.5%，蘋果滑落2.3%。

拜登的就職典禮下周三(20日)舉行，聯邦調查局(FBI)要求全美所有執法機構，須防範極端右翼分子，在拜登就職前後發動暴力行動。

同時，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦計劃表決一項議案，促請副總統彭斯（Mike Pence）及內閣啟動憲法第25條修正案，將特朗普免職，但預料將遭到共和黨議員反對。

近期瘋炒的比特幣繼續大幅波動，據Coindesk數據顯示，昨日一度回落至30,305美元，即從上周五高位近4.2萬美元累跌近28%。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，相信聯儲局需要看到關於就業市場和通脹改善的信號，然後再縮減資產購買力度，而他對於今年稍後時間開始縮減資產購買力度持開放態度。

他預計，美國就業市場將出現龐大的結構性變化，並稱美國經濟復甦前景與新冠肺炎疫苗的接種速度掛鉤，也與消費者信心掛鉤。

投資者觀望油市需求前景，油價反覆。紐約期油收漲0.02%，報52.25美元，上周累漲超7.6%。

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責任編輯：柯志宏