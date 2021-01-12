【新冠肺炎】吉利德CEO︰瑞德西韋料對變種病毒仍有效

▲ 吉利德科學研發的瑞德西韋被用於治療新冠肺炎。

全球各地先後出現不同的變種新冠病毒，吉利德科學（美︰GILD）行政總裁Daniel O’Day表示，公司正在測試抗新冠孳物瑞德西韋（remdesivir），以確定其對治療英國和南非出現的變種毒株是否有效。吉利德股價升0.15%，報63.05美元。

Daniel O’Day表示，瑞德西韋主要在病毒複製的細胞的過程中起作用，「我們所知道的是在這些新變種病毒中，病毒細胞的複製實際上根本沒有變化。」 他續稱︰「因此，我們完全希望瑞德西韋能有效抵抗這些新菌株。」

瑞德西韋於去年成為美國首款針對新冠肺炎全面批准的治療藥物，該藥物幫助縮短了部分住院患者的康復時間，美國統特朗普亦曾經使用。

最初在英國和南非發現的變種病毒，被認為比其他菌株更易傳播。隨著疫苗面世，這些變種病毒的引發能否以疫苗及原先治療方法應對，引起了外界關注。

疫苗研發商BioNTech（美︰BNTX）行政總裁Ugur Sahin早前表示，有信心BioNTech與輝瑞公司共同開發的疫苗將能對抗新的變種。

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編輯︰侯景成