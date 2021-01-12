冠軍分析師張憶東︰中港股市受惠經濟復甦　港股性價比較佳

▲ 張憶東認為，港股的性價比優於A股。

2021年港股開表現強勁，興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，無論是A股還是港股，今年都將受益於經濟復甦所帶來的盈利反轉驅動的價值回歸，同時，也將繼續受益於新經濟領域的新核心資產的高增長。

張憶東接受內地傳媒訪問時表示，中國是率先防控住疫情並且率先復甦的國家，境內的投資者要比境外的投資者對中國更有信心，港股也是中國資產，優質港股基本上都是內地公司或者依賴中國內地。

港股估值追落後

張憶東認為，港股的的「性價比」優於A股，去年受地緣政治與海外疫情的影響，港股的風險偏好受到明顯壓制，不僅跑輸A股甚至還跑輸了整個新興市場，AH股的估值溢價高達50%。

換言之，同一家公司如果其在A股的估值是合理的，那麼在港股就便宜了50%，而這類公司的基本面與香港本地的疫情和地緣政治無關。

從長期基本面來看，這與香港市場正在發生的質變。隨着港交所在2018年改變了IPO發行製度，有一批優秀的互聯網、新消費、生物科技等新經濟龍頭在香港上市，而這些是A股沒有的。並且，由於美國推行《外國公司問責法案》以及美國政治操縱紐交所將中國公司退市，2021年中概股回歸香港的趨勢還會延續下去。

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編輯︰侯景成