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冠軍分析師張憶東︰中港股市受惠經濟復甦　港股性價比較佳

股市 00:55 2021/01/12

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張憶東認為，港股的性價比優於A股。

2021年港股開表現強勁，興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，無論是A股還是港股，今年都將受益於經濟復甦所帶來的盈利反轉驅動的價值回歸，同時，也將繼續受益於新經濟領域的新核心資產的高增長。

張憶東接受內地傳媒訪問時表示，中國是率先防控住疫情並且率先復甦的國家，境內的投資者要比境外的投資者對中國更有信心，港股也是中國資產，優質港股基本上都是內地公司或者依賴中國內地。

港股估值追落後

張憶東認為，港股的的「性價比」優於A股，去年受地緣政治與海外疫情的影響，港股的風險偏好受到明顯壓制，不僅跑輸A股甚至還跑輸了整個新興市場，AH股的估值溢價高達50%。

換言之，同一家公司如果其在A股的估值是合理的，那麼在港股就便宜了50%，而這類公司的基本面與香港本地的疫情和地緣政治無關。

從長期基本面來看，這與香港市場正在發生的質變。隨着港交所在2018年改變了IPO發行製度，有一批優秀的互聯網、新消費、生物科技等新經濟龍頭在香港上市，而這些是A股沒有的。並且，由於美國推行《外國公司問責法案》以及美國政治操縱紐交所將中國公司退市，2021年中概股回歸香港的趨勢還會延續下去。

相關文章︰【2021展望】冠軍分析師張憶東：港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股（附名單）

【2021展望】張憶東：明年港股性價比較A股更高、料見指數牛市　精選三大投資主綫

編輯︰侯景成

A股 港股 生物科技 張憶東 中國概念股 香港 中國 美國

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