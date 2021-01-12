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【Twitter】封殺特朗普帳戶惹爭議　歐洲多名政要批做法有問題

環球政經 10:20 2021/01/12

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美國總統特朗普（Donald Trump）的支持者在上周三（6日）在華盛頓特區國會山莊前聚集後出現騷亂，其後多個社交平台宣布封鎖特朗普帳戶，德國總理默克爾（Angela Merkel）的發言人Steffen Seibert在例行新聞發布會上表示，社交媒體承擔重大責任確保用戶宣傳政見時不會加入仇恨，謊言和煽動暴力成份，媒體可標記有關內容。

美國國會騷亂引起商界及華爾街不滿【下一頁】

然而，他強調言論自由作為基本權利是非常重要，言論自由應在立法機關所制定的框架受限制，而非基於社交媒體平台的管理層的決定，又指默克爾認為Twitter今次封鎖特朗普帳戶的做法有問題。

多名歐洲政界人士質疑Twitter做法有問題（見圖）

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法國財長勒梅（Bruno Le Maire）則在接受公營電台訪問時指，監管社交平台是應該的，但不應是由科網龍頭來做，又指數碼寡頭已是所有國家及民主制度的威脅。Bruno Le Maire在節目中說: 「我震驚的是Twitter自行關閉該帳號，,監管數碼空間不應該是由科網龍頭來做，而是應該讓擁有主權的人民、國家及司法機關決定。」

除法國政府官員外，當地法國極端左翼政治家梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）、極右政黨國民陣線主席勒龐（Jean-Marie Le Pen）也批評Twitter控制公共言論空間，梅朗雄指，不能讓Google、Apple、Facebook、Amazon以特朗普的行為作為借口，控制公共言論空間。勒龐則認為此舉是「私營企業向民主奪權」。

歐盟內部市場專員布列東（Thierry Breton）則指，社交媒體明白到它們有義務防止非法內容傳播，但同時質疑為何平台不能預先阻止導致上周三國會暴動的假新聞及仇恨言論，又指姑勿論特朗普做法是對或是錯，沒有人民授權的社交媒體平台是否能有權監督平台內容。

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撰文 : 林展鋒

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