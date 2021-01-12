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【蔚來NIO】Tesla急跌8%退守800美元關　蔚來接力升6%破頂　宣布發可轉債

股市 07:20 2021/01/12

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Tesla近期屢創新高後回調。

美國電動車公司特斯拉Tesla（美︰TSLA）股價曾挫逾8.7%，低見803.88美元，市值一度回落到8000亿美元以下，Tesla以接近低位收市，收報811.19美元，跌7.8%。Tesla於上周起超越Facebook（美︰TSLA），成為第五大市值美國上市公司。當前五大市值美股依次排序為︰蘋果（美︰AAPL）、亞馬遜（美︰AMZN）、微軟（美︰MSFT）、亞馬遜（美︰AMZN）、Google（美︰GOOG）及Tesla。

有傳Tesla將推出新的國產車款，惟遭到公司否認，見【下一頁】

另外，蔚來（美：NIO）股價漲6.4%，收報62.7美元，創新高。蔚來宣布擬發行可轉債13億美元，以增強現金及資產負債表，分為6.5億美元2026年到期及6.5億美元2027年到期，盤後股價曾跌逾4%。公司於上周六NIO Day上發布旗下首款轎車ET 7，具備全新的自動駕駛能力，售價37.8萬元人民幣起。蔚來創始人兼CEO李斌接受內地媒體訪問時稱，蔚來ET 7的競爭對手是寶馬、平治和奧迪，遠期競爭對手甚至包括蘋果。

相關文章︰【Tesla】Tesla在華超級充電站超過700個　計劃斥資4200萬人幣上海建超級充電器工廠

【Tesla】Tesla電池供應商廠房爆炸　寧德時代：對生產經營無重大影響

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

https://bit.ly/36SseGH

編輯︰侯景成

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 自動駕駛 Tesla 蔚來（美：NIO）

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