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【美股焦點】Tesla股價回調曾跌逾6%　蔚來接力爆升8%破頂

股市 23:40 2021/01/11

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Tesla近期屢創新高後回調。

美國電動車公司特斯拉Tesla（美︰TSLA）股價早段曾挫逾6%，低見817美元，市值一度回落到8000亿美元以下。然而資金迅速湧入接盤，Tesla最新跌幅收窄至4%，報845美元。

Tesla於上周起超越Facebook（美︰TSLA），成為第五大市值美國上市公司。當前五大市值美股依次排序為︰蘋果（美︰AAPL）、亞馬遜（美︰AMZN）、微軟（美︰MSFT）、亞馬遜（美︰AMZN）、Google（美︰GOOG）及Tesla。

有傳Tesla將推出新的國產車款，惟遭到公司否認，見【下一頁】

另方面，蔚來（美：NIO）股價漲逾8%，高見66.99美元。公司於上周六NIO Day上發布旗下首款轎車ET 7，具備全新的自動駕駛能力，售價37.8萬元人民幣起。蔚來創始人兼CEO李斌接受內地媒體訪問時稱，蔚來ET 7的競爭對手是寶馬、平治和奧迪，遠期競爭對手甚至包括蘋果。

相關文章︰【Tesla】Tesla在華超級充電站超過700個　計劃斥資4200萬人幣上海建超級充電器工廠

【Tesla】Tesla電池供應商廠房爆炸　寧德時代：對生產經營無重大影響

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編輯︰侯景成

 

 

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 自動駕駛 Tesla 蔚來（美：NIO）

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