【CES 2021】Lenovo推旋轉屏幕手提電腦　ThinkPad X1 Titanium Yoga售1.8萬起

▲ 聯想（Lenovo）在年度盛事美國消費電子展（CES）2021 正式開幕前不斷推新品，最新再推出另一輕薄、支援360° 翻轉屏幕的ThinkPad X1 Titanium Yoga。

聯想（Lenovo）在年度盛事美國消費電子展（CES）2021 正式開幕前，不斷宣布推新產品。繼日前推出5款手提電腦及AR眼鏡等產品，再推出另一輕薄、支援360° 翻轉屏幕的ThinkPad X1 Titanium Yoga。

其中ThinkPad X1 Titanium Yoga在輕薄特性方面，創下了新的紀錄，厚度為11.5 mm，1.15公斤。並採用13.5 吋 QHD屏幕，內置英特爾（Intel）第11 代處理器Core-i行動處理器。

該手提電腦售1899歐元（約1.8萬港元），並於本月開售。

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此外，新品陣容中還包括ThinkPad X1 Carbon最新版本，其同樣採用Intel第11代行動處理器。並且引入了一些細微的改進包括：略微加寬至110毫米的觸摸板、杜比語音（Dolby Voice），以及將指紋傳感器集成到電源鍵上。

ThinkPad X1 Carbon售1429歐元（約1.3萬港元），並於二月開售。

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責任編輯：張寶燕