  • 9°C
香港時間 : 2021112日 (二) 06:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【CES 2021】Lenovo推旋轉屏幕手提電腦　ThinkPad X1 Titanium Yoga售1.8萬起

科技 05:31 2021/01/12

分享：

聯想（Lenovo）在年度盛事美國消費電子展（CES）2021 正式開幕前不斷推新品，最新再推出另一輕薄、支援360° 翻轉屏幕的ThinkPad X1 Titanium Yoga。

聯想（Lenovo）在年度盛事美國消費電子展（CES）2021 正式開幕前，不斷宣布推新產品。繼日前推出5款手提電腦及AR眼鏡等產品，再推出另一輕薄、支援360° 翻轉屏幕的ThinkPad X1 Titanium Yoga。

其中ThinkPad X1 Titanium Yoga在輕薄特性方面，創下了新的紀錄，厚度為11.5 mm，1.15公斤。並採用13.5 吋 QHD屏幕，內置英特爾（Intel）第11 代處理器Core-i行動處理器。

該手提電腦售1899歐元（約1.8萬港元），並於本月開售。

【CES 2021】LG推懶人專用智能床　床身藏透明OLED電視

【CES 2021】Lenovo推新一代AR眼鏡　可同時顯示5個屏幕

此外，新品陣容中還包括ThinkPad X1 Carbon最新版本，其同樣採用Intel第11代行動處理器。並且引入了一些細微的改進包括：略微加寬至110毫米的觸摸板、杜比語音（Dolby Voice），以及將指紋傳感器集成到電源鍵上。

ThinkPad X1 Carbon售1429歐元（約1.3萬港元），並於二月開售。

【CES 2021】最創新手機名單　邊款電競、摺機榜上有名？

責任編輯：張寶燕

相關文章

【一文看清封殺特朗普措施】各大科技平台聯手封殺特朗普　線上支付公司PayPal、Stripe也加入
2021/01/11
【一文看清封殺特朗普措施】各大科技平台聯手封殺特朗普　線上支付公司PayPal、Stripe也加入
【SpaceX】Starlink衛星網絡服務進軍英國　每月約932港元
2021/01/11
【SpaceX】Starlink衛星網絡服務進軍英國　每月約932港元
【中印衝突】印度警方無視禁令　繼續使用掃描全能王CamScanner
2021/01/11
【中印衝突】印度警方無視禁令　繼續使用掃描全能王CamScanner
【WhatsApp更新】WhatsApp回應新條款只涉及與商業用戶分享資料　FB不會取得用戶資料　承諾盡快提供更多資訊
2021/01/11
【WhatsApp更新】WhatsApp回應新條款只涉及與商業用戶分享資料　FB不會取得用戶資料　承諾盡快提供更多資訊
【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場Signal　開group、加Sticker有何注意？（附教學）
2021/01/11
【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場Signal　開group、加Sticker有何注意？（附教學）
科技硬件 硬件 科技產品 創新科技及應用 CES 歐元 Intel 美國 Lenovo Dolby

下一篇文章

【WhatsApp更新】WhatsApp回應新條款只涉及與商業用戶分享資料　FB不會取得用戶資料　承諾盡快提供更多資訊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場Signal　開group、加Sticker有何注意？（附教學）
【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場Signal　開group、加Sticker有何注意？（附教學）
【WhatsApp更新】WhatsApp回應新條款只涉及與商業用戶分享資料　FB不會取得用戶資料　承諾盡快提供更多資訊
【WhatsApp更新】WhatsApp回應新條款只涉及與商業用戶分享資料　FB不會取得用戶資料　承諾盡快提供更多資訊
【通訊Apps大比拼】WhatsApp、Telegram安全成疑？Signal加密程度大勝
【通訊Apps大比拼】WhatsApp、Telegram安全成疑？Signal加密程度大勝
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
【WhatsApp更新】全球網民蜂擁下載Signal　多個市場下載次數稱冠
【WhatsApp更新】全球網民蜂擁下載Signal　多個市場下載次數稱冠
【中印衝突】印度警方無視禁令　繼續使用掃描全能王CamScanner
【中印衝突】印度警方無視禁令　繼續使用掃描全能王CamScanner