▲ 比特幣近日升勢強勁,不少公司以投資虛擬貨幣作招徠。

比特幣近期升勢強勁,上周一度升至近4.2萬美元水平,其其後又突然暴跌回落至3.2萬美元。針對近期市場對虛擬貨幣的熱度,英國金融行為監管局(FCA)警告,與虛擬貨幣相關的投資和借貸產品存在「非常高的風險」,投資者要準備好承受所有損失。

FCA表示: 「注意到一些公司正在提供對加密資產的投資,或與加密資產相關的貸款或投資,這些投資有望帶來高回報。」當局更警告︰「如果消費者投資這些類型的產品,他們應該準備輸掉所有錢(should be prepared to lose all their money)。」

FCA列舉了投資虛擬貨幣相關資產的5大風險

投資 者保護 :宣稱高回報虛擬幣投資可能不受反洗錢要求以外的法規監管。

:宣稱高回報虛擬幣投資可能不受反洗錢要求以外的法規監管。 價格波動 :虛擬貨幣資產有巨大價格波動性,使消費者處於高風險。

:虛擬貨幣資產有巨大價格波動性,使消費者處於高風險。 產品複雜 :與虛擬貨幣資產有關的某些產品和服務的複雜程,會使消費者難以理解風險。無法保證可以將資產轉換回現金。將資產轉換回現金取決於市場上現有的需求和供應。

:與虛擬貨幣資產有關的某些產品和服務的複雜程,會使消費者難以理解風險。無法保證可以將資產轉換回現金。將資產轉換回現金取決於市場上現有的需求和供應。 手續費 :投資者應考慮手續費對投資的影響,尤其費用可能大於一般受監管投資產品。

:投資者應考慮手續費對投資的影響,尤其費用可能大於一般受監管投資產品。 營銷手段:企業可能誇大了產品的回報或低估了所涉及的風險。

編輯︰侯景成