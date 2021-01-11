【Good Food,Good Mood@iM網欄】越南菜也Omakase 名廚主理新派越南餐廳Xuân

Omakase（廚師發辦）在日文有「拜託了」之意，用在餐飲上，意即吃什麼全權交由大廚決定，是食客對廚師的信心表現。近年此名詞不但出現在日本餐廳中，就連很多高檔西餐，甚至越南菜也大玩此理念。喜愛蒲中環的讀者對位於蘇豪區的CHÔM CHÔM一定不會感到陌生，話說其主廚John Nguyen曾被國際美食網站EATER選為「年度廚師」，在離開CHÔM CHÔM後本欲回到出生地胡志明市，但卻因疫情而滯港，機緣巧合下在灣仔聯發街開設越南餐廳Xuân，繼續以特色越南菜款客。來到新餐廳，貪心的我當然想試得越多越好。細看餐牌，集廚師發辦與tasting menu於一身的Xuân Family Home Meal似乎最適合不過。

Xuân Family Home Meal以傳統家庭式越南菜為藍本，大廚會因應不同的時令食材及當天的創作靈感而炮製出九道菜式，份量足夠兩至三人分享，而且整個套餐只賣$798，十分抵食。為營造「家」的感覺，服務員會一次過把九道菜送到餐桌上；當晚的菜式包括：

1) 海膽安格斯牛肋扒，以番茄提鮮解膩

2) 鵪鶉蛋奄列，當中用肉碎及芫荽提味，十分飽肚

3) 鱸魚撈檬，面頭有芝麻薄脆，增加口感

4) 醃蘿蔔，味道偏酸

5) 燒芥蘭，略帶煙燻香味

6) 豬腩肉，偏肥膩，好味的東西永遠都是邪惡的

7) 燉牛脷沙律，牛脷煮了12小時，加入西柚、青芒果和自家製柑橘醬，口味清新

8) 牛骨髓牛尾湯，香烤牛筒骨骨髓似乎是Xuân的招牌，牛尾清湯牛味香濃，兩件牛尾啖啖肉，加上牛骨髓油脂味甘香豐胦，是整晚的highlight

9) 越南炒粉絲，加入煎蛋來炒，都幾惹味

九道菜加上白飯兩碗，總括而言是豐富的，但餸菜確實有點肥膩，如想間中放肆一次，不妨一試，但如果正在減肥中，便要三思囉！

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