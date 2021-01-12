【逆市開店】陽光洗衣夥Dustykid開洗衣茶飲店　年輕人易接受

▲ 陽光洗衣集團創始人黃達強（左）透露，「洗塵」自在洗衣茶飲店生意逆市增。圖右為Dustykid業務發展總監黃崇堅。（馮漢柱攝）

疫情下自助洗衣店變陣，陽光洗衣集團夥Dustykid於去年9月，斥資100萬元於灣仔開設「洗塵」自在洗衣茶飲店。陽光洗衣集團創始人黃達強透露，該店的生意對比集團其他洗衣店的平均生意高3至4成。

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▲ 「洗塵」自在洗衣茶飲店內，有讓客人休息享受茶飲的空間。（馮漢柱攝）

三分之一客 洗衣時買茶飲

該店獨特之處是增設茶飲元素，邀來近年跳出繪本，開設「心事如塵茶食亭」的Dustykid負責，合資生意按股份比例分帳。黃認為，洗衣及乾衣分別需時約30分鐘，正好利用這個空檔，售賣茶飲及輕食，尤吸引年輕人。他分享，約三分之一的客人在洗衣服時會購買茶飲。此外，茶飲店本身亦吸引附近的寫字樓客，購買輕食及餅乾。

他透露，第4波疫情下不少上班族在家工作，茶飲業務生意回落，但洗衣業務仍然平穩。「現時天氣寒冷，衣服較厚，但家用洗衣機的容量有限，故年輕人及女士仍會到自助洗衣店洗衣。」

▲ 該洗衣店兼售茶飲及輕食，吸引不少年輕客群。（馮漢柱攝）

Dustykid擁逾17萬粉絲 助店舖宣傳推廣

新店往往需要宣傳推廣，這方面則是Dustykid的強項。Dustykid業務發展總監黃崇堅指，其facebook專頁擁有逾17萬粉絲，間中舉辦宣傳活動，如消費送Dustykid洗塵袋，方便洗衣後收納衣服，亦能引流粉絲到門市消費，帶動店舖生意。

有見新店逆市靠穩，雙方計劃今年內辦加盟計劃。黃達強對計劃有信心，認為疫情下不少人失業後難再找工作，上班族或會轉變心態，投資加盟店做老闆。「洗衣茶飲店兼顧兩項業務，風險較只靠單一業務維生的店舖低，相信能吸引人加盟。」

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記者：朱悅瀅

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