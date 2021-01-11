【盈富基金2800】盈富基金資產淨值溢價0.13%　金管局︰對外滙基金無實質影響

▲ 金管局表示，盈富基金宣布的新安排，對基金追踪恆生指數的影響輕微，對外匯基金投資沒有任何實質影響。

因應美國制裁措施，盈富基金 （02800） 披露，不對受制裁實體進行新投資。新措施生效首日，盈富通告指出，基金資產淨值溢價0.13%。值得注意的是，新增發單位一般需時兩日以作交收，故數據未必反映今日情況。另外，盈富仍繼續持有中移動（00941）等股份，故影響暫時輕微。

金管局發言人稱，盈富基金宣布的新安排，對基金追踪恒生指數的影響輕微，對外滙基金投資沒有任何實質影響。

盈富基金經理由監督委員會監察，金管局理解監督委員會已和基金經理人保持聯繫，了解對基金運作的影響和是否有需要採取額外措施，金管局會繼續密切留意市場發展。

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盈富基金有機會出現追蹤誤差，換走管理人是否可行？【下一頁】

美國總統特朗普早前簽署的行政命令，禁止美國投資者投資多間與中國軍方有關的企業，包括中移動 （00941） 、中國聯通 （00762） ，禁令於周一（11日）正式生效。管理盈富基金 （02800） 的道富環球表示，受美國行政命令的影響，盈富基金自1月11日起，不再對受制裁實體進行任何新的投資，並披露盈富基金不再適合美國人士投資。

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編輯︰侯景成