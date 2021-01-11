【盈富基金2800】盈富基金不投資受制裁實體　金管局︰對外滙基金無實質影響

▲ 金管局表示，盈富基金宣布的新安排，對基金追踪恆生指數的影響輕微，對外匯基金投資沒有任何實質影響。

因應美國制裁措施，盈富基金 （02800） 披露，將不對受制裁實體進行新投資。金管局發言人稱，盈富基金宣布的新安排，對基金追踪恆生指數的影響輕微，對外滙基金投資沒有任何實質影響。

盈富基金經理由監督委員會監察，金管局理解監督委員會已和基金經理人保持聯繫，了解對基金運作的影響和是否有需要採取額外措施，金管局會繼續密切留意市場發展。

盈富基金有機會出現追蹤誤差，換走管理人是否可行？【下一頁】

▲ 受美國制裁令影響，美資行亦要採取相應舉動。

▲ 受美國制裁令影響，美資行下架多隻窩輪。

▲ 指數公司因應制裁令剔出多隻股份。

▲ 指數公司因應制裁令剔出多隻股份。

▲ 指數公司因應制裁令剔出多隻股份。

▲ 指數公司因應制裁令剔出多隻股份。

▲ 指數公司因應制裁令剔出多隻股份。

▲ 指數公司因應制裁令剔出多隻股份。

▲ 指數公司因應制裁令剔出多隻股份。

▲ 指數公司因應制裁令剔出多隻股份。

美國總統特朗普早前簽署的行政命令，禁止美國投資者投資多間與中國軍方有關的企業，包括中移動 （00941） 、中國聯通 （00762） ，禁令於周一（11日）正式生效。管理盈富基金 （02800） 的道富環球表示，受美國行政命令的影響，盈富基金自1月11日起，不再對受制裁實體進行任何新的投資，並披露盈富基金不再適合美國人士投資。

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編輯︰侯景成