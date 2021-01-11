  • 10°C
香港時間 : 2021111日 (一) 21:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【友邦股價】大和再唱好友邦 內地保險市場開放主要受惠股

股市 21:27 2021/01/11

分享：

友邦保險 （01299） 股價再破頂，距晉身紅底股僅一步之遙。券商大和再唱好友邦，看好其是中國保險市場開放的主要受惠股，預期友邦中國今年首季的新業務價值會有雙位數增長，全年計則會約兩成的增幅，維持「買入」評級。

友邦昨收報98.85元，日內曾高見99.6元，成交20.92億元。

大和發報告指，友邦人壽執行董事及總理經張曉宇日前以外資險企代表，出席中銀保監記招，維持看好友邦中國的業務模式，獲得中國金融監管機構高度欣賞，因而有利其境內業務擴張。

大和續指，預期友邦短期增長強勁，並因此與中國本地的保險同業形成鮮明分化，特別是當去年行業整體代理人數目都下跌時，友邦中國繼續增長人手，並估計去年全年友邦在內地增聘約兩成人手。

考慮到友邦業務擴充及有利的業務環境，大和預期友邦今年第一季，中國的新業務價值增幅會有雙位數，全年計更有機會有約兩成增長，相信會高於所有本地同業。

相關文章：

【MPF】強積金可扣稅自願供款反應佳 友邦推三重優惠搶客​​​​​​​

【內險股】新華保險: 首11個月保險業務增長率勝同行　擬拓展財富管理業務

 

編輯：趙穎妍

金融監管機構 金融 新業務價值 友邦保險（01299） 中國銀行保險監督管理委員會 中國 受惠股 買入

上一篇文章

【盈富基金2800】盈富基金不投資受制裁實體　金管局︰對外滙基金無實質影響

下一篇文章

【電動車】蔚來發布新車ET 7　李斌：與寶馬奔馳奧迪競爭、特斯拉Model S不是對手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】恒指未企穩二萬八、中移動反彈半成 恒指夜期跌46點（不斷更新）
【恒指夜期】恒指未企穩二萬八、中移動反彈半成 恒指夜期跌46點（不斷更新）
【美國制裁】盈富基金披露不投資受制裁實體、基金不適合美國人士投資　Webb建議換走道富（第二版）
【美國制裁】盈富基金披露不投資受制裁實體、基金不適合美國人士投資　Webb建議換走道富（第二版）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【盈富基金】美國投資禁令涉多隻藍籌股　盈富基金料周一公布應對措施
【盈富基金】美國投資禁令涉多隻藍籌股　盈富基金料周一公布應對措施
【美國制裁】中芯國際升逾半成　獲准於美國OTC市場復牌持續交易至2月1日
【美國制裁】中芯國際升逾半成　獲准於美國OTC市場復牌持續交易至2月1日
【美國制裁】三美資行終止484隻輪證買賣　港交所開市照升1.1%（第二版）
【美國制裁】三美資行終止484隻輪證買賣　港交所開市照升1.1%（第二版）