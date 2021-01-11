【友邦股價】大和再唱好友邦 內地保險市場開放主要受惠股

友邦保險 （01299） 股價再破頂，距晉身紅底股僅一步之遙。券商大和再唱好友邦，看好其是中國保險市場開放的主要受惠股，預期友邦中國今年首季的新業務價值會有雙位數增長，全年計則會約兩成的增幅，維持「買入」評級。

友邦昨收報98.85元，日內曾高見99.6元，成交20.92億元。

大和發報告指，友邦人壽執行董事及總理經張曉宇日前以外資險企代表，出席中銀保監記招，維持看好友邦中國的業務模式，獲得中國金融監管機構高度欣賞，因而有利其境內業務擴張。

大和續指，預期友邦短期增長強勁，並因此與中國本地的保險同業形成鮮明分化，特別是當去年行業整體代理人數目都下跌時，友邦中國繼續增長人手，並估計去年全年友邦在內地增聘約兩成人手。

考慮到友邦業務擴充及有利的業務環境，大和預期友邦今年第一季，中國的新業務價值增幅會有雙位數，全年計更有機會有約兩成增長，相信會高於所有本地同業。

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編輯：趙穎妍