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【Apple Car】基金Ark Invest︰蘋果自動駕駛技術太落後　「泰坦計劃」過去6年無建樹

股市 21:18 2021/01/11

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分析認為，蘋果在自動駕駛技術上仍然很落後。

近日市場廣傳蘋果（美︰AAPL）將研發自動駕駛的智能電動車，並有指蘋果將與南韓現代汽車合作。然而，由「科技女股神」Cathie Wood掌舵的基金公司Ark Invest認為，蘋果的自動駕駛技術「泰坦計劃」在同行競賽中落後得太遠。

專注汽車及科技行業研究的Ark Invest分析師Tasha Keeney表示，蘋果在2016年時把自動駕駛技術「泰坦計劃」（Project Titan）發展方向定為純軟件策略，專注自動駕駛軟件研發而不做硬件。然而，最新消息顯示，蘋果已決定為自動駕駛電動汽車同時構建硬件和軟件。

蘋果據報與現代汽車洽談合作研發自駕電動車，見【下一頁】

在認識到自動駕駛是一個極其複雜的人工智能（AI）問題，蘋果最近將泰坦計劃交給頂級AI專家John Giannandrea領導。

Tasha Keeney稱，儘管蘋果公司現在正在努力，並計劃在2024年推出自動駕駛汽車，但泰坦計劃已經進行了６年，相對於競爭對手而言，幾乎沒有建樹。同時，Tesla（美︰TSLA）似乎已準備在未來兩年內推出全自動駕駛服務，而Google的Waymo已經在亞利桑那州的鳳凰城將其自動駕駛的士「Robotaxi」商業化。

她續稱，雖然蘋果可以與現代汽車這樣的傳統車廠合作，但是傳統的汽車製造商仍在追趕Tesla，希望能製造可以在性能和價格上及得上Tesla的電動車。

另方面，Waymo研發過程亦證明了實現全自動駕駛艱辛。她認為，因為技術測試的里數需求，自動駕駛的士市場很可能會出現自然地理壟斷，從而進一步降低了後期進入者成功的機會。

相關文章︰【Apple Car】大和：北汽難受惠於蘋果現代潛在合作　下調評價兼目標價

【宅經濟】蘋果App Store去年營收料大增28% 超過640億美元

編輯︰侯景成

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Tesla Google Apple 現代汽車 電動車 人工智能 汽車

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