港私隱專員呼籲Whatsapp用戶睇清條款 2月8日限期同意跟Facebook共享資訊

WhatsApp日前公布更改私隱條款，要求與facebook及其旗下公司共享資訊，用戶須在2月8日前同意該使用條款及私隱政策，否則不能繼續用Whatsapp。有名人如Tesla創辦人Elon Musk呼籲「轉台」去另一通訊軟件Signal。香港個人資料私隱專員鍾麗玲提醒用戶在選擇同意前要了解私政策細節，是不是願意讓個人資料轉交其他關連公司儲存及使用，若不同意，則應為資料作備份。

【魔鬼在細節？】WhatsApp更新私隱條款 要求用戶同意與Facebook共享資訊 【下一頁】

取代Whatsapp? Tesla Elon Musk呼籲用戶轉用Signal 【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊