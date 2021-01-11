任天堂Switch遊戲機中國區累計銷量100萬部　優於Xbox One和Playstation4

▲ 據調研機構Niko Partners分析，騰訊公布的數據反映任天堂遊戲機在中國的銷量已超越微軟（美﹕MSFT）和Sony（美﹕SNE）公司銷售表現。

電子遊戲開發商任天堂（日﹕7974）的中國合作夥伴騰訊 （00700） 表示，從2019年12月以來，任天堂已在中國累計發貨超過100萬部Switch遊戲機。

自Switch在中國推出以來，市場反應優於預期，儘管在早期銷售時，遊戲數量較少，影響其銷售成績，惟健身遊戲《健身環大冒險》在今年8月發行後，大大提高Switch的銷量。任天堂預計，截至2021年3月時，任天堂在全球將會售出2400萬部Switch。

任天堂在2019年12月跟騰訊合作，在中國區開始販售Switch遊戲機。據諮詢公司Niko Partners分析，騰訊公布的數據反映任天堂遊戲機在中國的銷量已超越微軟（美﹕MSFT）和Sony（美﹕SNE）公司銷售表現。

任天堂Switch潛力被低估，詳情可看﹕【下一頁】

Niko Partners分析師Daniel Ahmad表示，Sony的PlayStation4和微軟的XboxOne的同期銷量總和仍不及任天堂的100萬部銷量。

中國在2014年前一直禁止公開市場內發售電子遊戲機，2014年時，微軟的Xbox正式進軍中國市場，成為中國首間合法遊戲機供應商。其後Sony的Playstation4也不遑多讓，在2015年進入中國市場。眼見Switch在中國銷售表現不俗，Daniel Ahmad預測，2024年中國掌上型遊戲市場收入可達到21.5億美元，比2019年時上升近1倍。

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編輯﹕賴奕羚