  • 14°C
香港時間 : 2021112日 (二) 18:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場升溫　Signal開group、加Sticker有何注意？（附教學）

科技 17:52 2021/01/12

分享：

由WhatsApp轉場到Signal，有不少網民均表示難有合心的新貼圖（sticker）。事實上，除了App上提供的sticker，還有以下方法下載！

WhatsApp上周宣布將會推出新措施，要求用戶同意WhatsApp與Facebook共享用戶資訊，網絡上掀起應否改用其他通訊App的熱話，出走潮繼續溫。

全球多地現WhatsApp刪除潮，例如土耳其網民呼籲改用本土通訊軟件，本港網民則呼籲改用加密程度大勝的Signal。

不過要由WhatsApp轉場到Signal，有不少網民均表示難有合心的新貼圖（sticker）。事實上，除了App上提供的sticker，還有以下方法：

用戶也可在Twitter上追蹤 @signalstickers 密切關注有何新貼圖

  • 下載朋友傳送的貼圖，以及貼圖包中的其他貼圖

點擊貼圖＞ 可查看貼圖包並選擇安裝

【WhatsApp更新】WhatsApp回應新條款只涉及與商業用戶分享資料　FB不會取得用戶資料　承諾盡快提供更多資訊

【WhatsApp更新】全球網民蜂擁下載Signal　多個市場下載次數稱冠

此外，在開立群組時需要注意，在傳群組連結前要留意設定「批淮新成員」的選項，讓管理員批淮通過才可加入新成員，避免有任何人誤入群組。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

責任編輯：張寶燕

相關文章

【封殺特朗普】Parler被Amazon切斷服務勢將暫時停運　CEO：科企消滅網絡言論自由
2021/01/10
【封殺特朗普】Parler被Amazon切斷服務勢將暫時停運　CEO：科企消滅網絡言論自由
【CES 2021】最創新手機名單　邊款電競、摺機榜上有名？
2021/01/11
【CES 2021】最創新手機名單　邊款電競、摺機榜上有名？
【中印衝突】印度警方無視禁令　繼續使用掃描全能王CamScanner
2021/01/11
【中印衝突】印度警方無視禁令　繼續使用掃描全能王CamScanner
【SpaceX】Starlink衛星網絡服務進軍英國　每月約932港元
2021/01/11
【SpaceX】Starlink衛星網絡服務進軍英國　每月約932港元
手機Apps 創新科技及應用 科技產品 軟件 Facebook WhatsApp Twitter

上一篇文章

【比較即時通訊Apps】WhatsApp、Telegram安全成疑　Signal加密真的更好？（附比較表）

下一篇文章

【Signal爆紅】股民「擺烏龍」　Signal撞名公司股價一度爆升逾100倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【比較即時通訊Apps】WhatsApp、Telegram安全成疑　Signal加密真的更好？（附比較表）
【比較即時通訊Apps】WhatsApp、Telegram安全成疑　Signal加密真的更好？（附比較表）
【WhatsApp更新】全球網民蜂擁下載Signal　多個市場下載次數稱冠
【WhatsApp更新】全球網民蜂擁下載Signal　多個市場下載次數稱冠
【WhatsApp更新】WhatsApp回應新條款只涉及與商業用戶分享資料　FB不會取得用戶資料　承諾盡快提供更多資訊
【WhatsApp更新】WhatsApp回應新條款只涉及與商業用戶分享資料　FB不會取得用戶資料　承諾盡快提供更多資訊
【中印衝突】印度警方無視禁令　繼續使用掃描全能王CamScanner
【中印衝突】印度警方無視禁令　繼續使用掃描全能王CamScanner
【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場升溫　Signal開group、加Sticker有何注意？（附教學）
【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場升溫　Signal開group、加Sticker有何注意？（附教學）
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號