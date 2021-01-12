【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場升溫　Signal開group、加Sticker有何注意？（附教學）

▲ 由WhatsApp轉場到Signal，有不少網民均表示難有合心的新貼圖（sticker）。事實上，除了App上提供的sticker，還有以下方法下載！

WhatsApp上周宣布將會推出新措施，要求用戶同意WhatsApp與Facebook共享用戶資訊，網絡上掀起應否改用其他通訊App的熱話，出走潮繼續溫。



全球多地現WhatsApp刪除潮，例如土耳其網民呼籲改用本土通訊軟件，本港網民則呼籲改用加密程度大勝的Signal。

不過要由WhatsApp轉場到Signal，有不少網民均表示難有合心的新貼圖（sticker）。事實上，除了App上提供的sticker，還有以下方法：

用戶也可在Twitter上追蹤 @signalstickers 密切關注有何新貼圖

下載朋友傳送的貼圖，以及貼圖包中的其他貼圖

點擊貼圖＞ 可查看貼圖包並選擇安裝

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此外，在開立群組時需要注意，在傳群組連結前要留意設定「批淮新成員」的選項，讓管理員批淮通過才可加入新成員，避免有任何人誤入群組。

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責任編輯：張寶燕