【Bitcoin】調整定散水？比特幣大插水暴跌兩成

比特幣自上周突破40,000美元大關後，周日（10日）起在24小時內突然暴跌兩成至34,130美元，錄得自疫情後築底以來的最大跌幅，現時跌幅已有所收窄，企穩35,000美元關口，報35,454美元，惟過去12個月累計仍賺340%。

【比特幣】比特幣突破4萬美元關口 著名投資者Bill Miller指價格愈高風險愈細

比特幣周五（８日）創下41,962美元的歷史高位後掉頭向下，其他虛擬貨幣也跟隨比特幣向下，Ripple、以太幣（Ethereum）、比特幣現金（Bitcoin Cash）及Litecoin最新分別跌19.1%、17.2%、19.2%及20.5%。

部份財金專家仍看好比特幣前景

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Miller Tabak首席市場分析師上周四（7日）接受CNBC訪問時便指，比特幣毫無疑問踏入融漲（Melt up）階段，又指他比其他人更擔心比特幣中綫的走勢，但他指長綫仍然看好；虛擬貨幣分析員Alex Kruger則將比特幣的下跌歸究於過度槓桿。

南韓數據分析公司CryptoQuant的數據顯示，礦工的拋售是今次跌市的元兇之一。CryptoQuant行政總裁Ki Young Ju周日（10日）便在發帖文指:「礦工部署指數（Miner Position Index）似乎已見頂，他們可以出售比特幣。」

然而，即使散戶亦有拋售比特幣，美國最大虛擬貨幣交易所Coinbase卻在周日看到恐慌性拋售，有用戶發現有賣家一度以低於市價1200美元出售180顆比特幣。