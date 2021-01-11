【美國制裁】盈富基金披露不投資受制裁實體 BCT銀聯及中銀恒指MPF憂措施礙回報

▲ 中銀及銀聯的恒指MPF緊貼盈富基金，憂將來追蹤誤差大。

盈富基金 （02800） 披露，因應美國制裁措施，基金不投資受制裁實體。中銀香港 （02388） 旗下中銀保誠強積金（MPF）專家、以及BCT銀聯，今晚（1月11日）回應本報查詢指，旗下恒指MPF緊貼盈富基金，而美國禁股令及道富環球的最新對應措施，勢令恒指MPF的回報追蹤誤差大，現正積極跟進，冀保障成員利益。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時回應本報查詢指，盈富基金採取全面複製的策略來追踪恒生指數表現，隨着盈富的管理公司道富環球，將不會對美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）公布的受制裁實體進行任何新投資，完全複製策略變得不可行，這將導致追蹤誤差加大，意味盈富的回報或跟恒指回報出現分別。

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追蹤誤差加大 回報難緊貼恒指

劉嘉時補充，市面部分強積金計劃均有投資盈富，而銀聯的「BCT積金之選」計劃下，「BCT恒指基金」也是投資於盈富的聯接基金。按上述情況，可以預期有關基金的追蹤誤差將加大。至於對基金表現帶來甚麼影響，還需要一段時間觀察，會與道富環球保持密切聯繫及溝通，以密切監察情況，並會適時向計劃成員提供相關資訊。

問及上述MPF的規模，劉嘉時表示，根據「BCT積金之選」截至去年9月底的基金表現報告，「BCT恒指基金」的基金資產有28億元，佔該計劃總資產約5%。

三美資行終止484隻輪證買賣【下一頁】

中銀保誠策略及業務渠道管理主管陳子樑今晚回應本報查詢時不諱言，美國禁令及盈富的新措施，對旗下「我的香港追蹤指數基金」有一定影響。至於涉及受影響的藍籌股、旗下追蹤指數基金，以及會否對其他相關中港股票MPF基金也有影響，相信投資經理將考慮自身情況，以至相關法律法規，以及監管機構要求作出若干調整，並將持續評估該種情況的影響，密切監控任何後續進展。

陳子樑補充，中銀旗下「我的香港追蹤指數基金」為一股票基金，旨在透過投資於盈富基金，由道富環球管理的緊貼指數集體投資計劃，以追蹤恒生指數的表現。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源