【國會衝突】騷亂引美國商界嚴重不滿　企業及華爾街將停止政治獻金

美國總統特朗普（Donald Trump）的支持者在上周三（6日）在華盛頓特區國會山莊前聚集，其後引起5死的騷亂不但使全球嘩然，亦引來美國商家及華爾街企業的不滿。

花旗集團（US-C）、摩根大通（US-JPM）及高盛（US-GS）宣布將暫停所有政治捐獻，反映華爾街及金融業普遍對事件怨聲載道。高盛計劃會在未來削減嘗試改變2020總統大選結果議員的捐款，而全美最大銀行摩根大通正在考慮停止捐款予民主共和兩黨半年。摩根大通企業責任部門主管雪爾（Peter Scher）提到，商界、政界及政府現時應聚焦在幫助有需要的人上，並認為政治角力應留待日後進行，稱以後有「大把時間」，而花旗集團全球事務主管沃爾夫（Candi Wolff）則在員工內部通訊說「花旗集團不支持無視法律的人」。

【國會衝突】美國國會再次尋求罷免特朗普 共和黨不支持稱彈劾無助國家團結 【下一頁】

跨國連鎖酒店集團萬豪國際（Marriott International;US-MAR）比華爾街企業更早表態，指將會停止捐獻給沒有在國會認證拜登（Joe Biden）的共和黨議員，又稱上周三的國會騷亂為「毀滅性的事件」。「因應在國會發生的毀滅性事件，使合法和公平的選舉受到破壞，我們將會停止捐獻給那些拒絕認證這次選舉的人」萬豪集團為其中一間最快回應騷亂的大企業，儘管他們和共和黨的關係較好。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

特朗普的競選團隊以180萬美元聘請網絡金融服務公司Stripe管理特朗普在網上的銷售及捐款，Stripe現時已停止處理任何關於特朗普的交易。集團指，他們將限制來自「高風險」商業活動的交易，包括從事、鼓吹及宣揚不法的暴力行為，或傷害其他人及財產的活動。

其餘包括美國銀行（US-BAC），福特汽車（US-F）、AT&T（US-T）、CVS健康（US-CVS）、埃克森美孚（US-XOM）、富國銀行集團（US-WFC）等企業均表示會重新決定政治捐獻的對象，並會將國會衝突納入考慮範圍之中。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看／See First】搶盡投資先機