【新股IPO】市傳攜程上半年來港第二上市　集資最少78億元　公司：不予置評

外電引述消息人士指，內地大型旅遊網站攜程集團計劃在今年上半年來港作二次上市，集資最少10億美元，並已委任中金、高盛、及摩根大通出任承銷行。

不過對於上市一事，攜程如的回應跟過去不少盛傳上市的公司一樣，表示：「對傳聞不予置評！」

回顧至今已回流港股第二上市的股份有那些...

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盡管公司不回應，但自前年開始就已盛傳攜程將會回流港股，市場一直在等待，亦相信上市只是遲早的事。近期在中美關係不明朗的環境下，看似加速了不少早在美國上市的中概股回歸港股，到底攜程是否真的在上半年上市？拭目以待！

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攜程成立於1999年，並於2003年12月在美國納斯達克上市。目前最新市值約167.8億美元（約1308億港元）。截至去年9月底止第三季度，總收入按年增73%至54.6億元人民幣；純利錄15.8億元人民幣，去年第二季則蝕4.7億元人民幣。

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記者：張以正