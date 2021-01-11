【新股IPO】稻草熊娛樂超購逾400倍 傳近招股上限每股5.88元定價

稻草熊娛樂 （新上市編號：02125） 擬定價於5.88元，近上限定價，公開認購倍數超過400倍，凍資逾408億，淨集資約9.76億元。

回顧至今已回流港股第二上市的股份有那些...

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該股計劃發行1.66億股，其中10%於本港公開發售，招股價介乎5.1元至6.16元，每手1,000股，入場費約6,222元；周五(15日)掛牌；聯席保薦人及聯席代表為招商證券國際及中信建投國際。



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記者：張以正