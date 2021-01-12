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【國會暴亂】Twitter永久停用特朗普賬號惹言論自由爭議　股價跌逾6%

股市 06:14 2021/01/12

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社交網站Twitter（美：TWTR）近日以擔心進一步煽動暴力為由，宣佈永久停用特朗普帳號。

社交網站Twitter（美：TWTR）近日以擔心進一步煽動暴力為由，宣佈永久停用特朗普帳號，其決定引發觸犯言論自由等爭議，截至周一晚上8時，Twitter美股盤前跌逾7%，收報48.17美元，跌6.4%。

極右社交平台網站Parler突然「死機」，詳情可看﹕【下一頁】

據外媒報道，除了停用特朗普本人的官方帳號外，從周五起，Twitter亦有停用部分特朗普支持者及極右派政治人士的帳號，指該批用戶涉違反社群守則，在平台上從事對社區有害的活動。

特朗普的Twitter帳號共有約8,800萬用戶追蹤，佔Twitter每日平均活躍用戶數量將近一半，對Twitter平台的政治討論生態影響甚遠。據Trump Twitter Archive 數據顯示，在帳戶被停用前，特朗普在任期間在Twitter共發佈26,237篇帖文，平均每日發佈30篇帖文。

WhatsApp新招留客【下一頁】

外界猜測，Twitter此舉停用特朗普帳戶，或會使大型科企及社交媒體未來面對更多反壟斷的調查或指控。瑞士金融集團Mirabaud Group 分析師Neil Campling預計，未來下屆政府或會對社交媒體進行更多監管。

 

相關文章﹕Twitter永久停用特朗普賬號 Facebook禁言至任期完結 特朗普：將建立自己的平台

【2021展望】高盛王勝祖：明年科技股不再一枝獨秀　周期股也百花齊放

 

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編輯﹕賴奕羚

美股 特朗普 反壟斷 Twitter（美：TWTR）

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