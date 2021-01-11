【盈富基金2800】盈富基金陷追蹤誤差危機　有得換管理人？

▲ 道富公年舉辦盈富基金20周年敲鐘儀式。圖左為道富環球投資管理SPDR ETF全球業務主席James Ross、右為道富環球投資管理SPDR EFT香港業務主管陳俊文。(資料圖片)

盈富基金 （02100） 不能買入受美國制裁的股份，獨立股評人David Webb指出，盈富基金的信託人、投資經理均為美國人，由外匯基金投資公司起先委任的監督委員會有權換走信託人、投資經理。究竟盈富基金有無得換走信託人、投資經理？

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根據盈富基金於2019年12月24日的銷售文件，有列出經理人、信託人及發起人之免任╱退任條款，即有機制更換信託人、投資經理。

信託人（道富銀行）：除非已委任獲得經理人、證監會及監督委員會接納之新信託人，而新信託人同意訂立契據保證盡職覆行其作為信託人之責任，否則信託人無權自願退任。

若經理人向信託人發出通知（僅可由監督委員會指示下發出），要求信託人退任予新信託人，則信託人須由委任新信託人生效時退任。

若合共持有所有基金單位50%或以上之基金單位持有人向信託人送交書面退任要求，或若合共持有所有基金單位50%或以上之基金單位持有人於正確召開之大會上投票免任信託人，則信託人須於新信託人於切實可行情況下獲得委任時盡快退任。

若監督委員會向信託人送交書面要求，要求退任予新信託人，則信託人須於新信託人之委任生效時退任。

至於經理人（道富環球投資管理亞洲）：經理人有權於發出3個月書面通知予信託人、發起人及監督委員會後自願退任予為信託人、證監會及監督委員會接納之經理人。

若出現下列情況，信託人可發出書面通知以免任經理人（僅可由監督委員會指示下發出）：

• 經理人清盤（自願清盤以便按照事先已獲得信託人書面批准之重組或合併除外）或類似法律訴訟；或

• 信託人及監督委員會有恰當及充份之理由認為轉換經理人乃符合基金單位持有人之利益。

合共持有所有基金單位50%或以上之基金單位持有人向信託人送交書面要求，要求經理人退任，或若合共持有所有基金單位50%或以上之基金單位持有人於正確召開之大會上投票免任經理人，則信託人可發出書面通知後免任經理人。

若監督委員會亦可書面要求經理人退任予新經理人，惟新經理人須為合乎擔任盈富基金經理人之資格且獲證監會接受之公司。

記者：譚志偉