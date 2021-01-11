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【新冠肺炎】教宗方濟各私人醫生病逝 死於新冠肺炎併發症

環球政經 19:58 2021/01/11

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新冠肺炎（COVID-19）持續侵襲全球，教宗方濟各（Pope Francis）的私人醫生索科西（Fabrizio Soccorsi）亦未能倖免，於上週六（9日)病逝於新冠肺炎併發症，享齡78歲。

【新冠肺炎】有別南非與英國 日本出現全新變種病毒：【下一頁

根據外媒報道，索科西醫生去年12月26日開始接受癌症治療，但最後死於新冠肺炎併發症。索科西在大學主修外科，並獲內科博士學位，曾在羅馬聖卡米洛醫院擔任肝病科主任，還在羅馬的醫學院教授免疫學。2015年他受命於教宗，擔任他的私人醫生。目前暫時未知他上一次與教宗直接接觸是何時。

【新冠肺炎】受疫情影響 港府宣布取消今年2月農曆年宵市場 ：【下一頁

截至今日（11日），全球感染新冠肺炎人數已破9030萬，死亡數則是193萬；意大利確診病例228萬，7萬8,755人死亡；梵蒂岡27人確診，無人死亡。

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責任編輯：翁嘉陽

 

 

 

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