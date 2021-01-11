【WhatsApp更新】WhatsApp回應新條款只涉及與商業用戶分享資料　FB不會取得用戶資料　承諾盡快提供更多資訊

WhatsApp於本月6日陸續向用戶發出通知，要求用戶同意WhatsApp與Facebook（FB）共享用戶資訊。若不同意新條款，帳號將會於2月8日後被刪除。新通知一出即引起全球熱烈討論及「轉會潮」，Tesla 的CEO Elon Musk在Twitter一句「Use Signal」，更令熱度升溫。



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WhatsApp更改用戶私隱條款 強制要求用戶分享資料否則刪除帳號

WhatsApp發言人今(11日)接受查詢時表示，明白上周發出的新通知可能令用戶有疑慮，表示會盡快透過不同渠道，向用戶提供更多詳情及解釋。

涉及商戶新服務 用戶仍然有得揀

為何強制用戶分享資料予Facebook，發言人解釋指，只涉及用戶與使用Facebook hosting services (托管服務) 商戶透過WhatsApp溝通時，其資料可能會儲於Facebook hosting services的伺服器內。私人用戶之間的通訊，不包括在內。強調內容會加密，只有該商戶才可閱讀，Facebook及第三方都不會得到該些資料。

發言人舉例指，未來A個人用戶在WhatsApp平台上與B商業用戶溝通或購物時，若B有使用Facebook hosting services，A會收到通知，若A不想其通訊被庫存到 Facebook hosting services，可選擇不與B溝通。

為何要求用戶必須同意新條款，才可繼續使用WhatsApp。發言人表示，由於受法例(Legal requirement)所限，只能向已接受條款的用戶提供服務。強調用戶接受條款後，仍可選擇是否與已選用Facebook hosting services 的商戶繼續通訊。



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Facebook hosting services是甚麼？

Facebook hosting services是Facebook於去年尾公佈，並計劃於今年內推出，但暫時仍未公佈時間表。該服務主要方便在Facebook上擁有業務頁面或群組的中小型企業，可輕鬆管理其WhatsApp信息、與客戶溝通及更新其庫存。



記者：梁巧恩