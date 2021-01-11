  • 10°C
香港時間 : 2021111日 (一) 20:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【WhatsApp更新】WhatsApp回應新條款只涉及與商業用戶分享資料　FB不會取得用戶資料　承諾盡快提供更多資訊

科技 19:31 2021/01/11

分享：

WhatsApp於本月6日陸續向用戶發出通知，要求用戶同意WhatsApp與Facebook（FB）共享用戶資訊。若不同意新條款，帳號將會於2月8日後被刪除。新通知一出即引起全球熱烈討論及「轉會潮」，Tesla 的CEO Elon Musk在Twitter一句「Use Signal」，更令熱度升溫。

【通訊Apps大比拼】WhatsApp、Telegram安全成疑？Signal加密程度大勝

WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號

WhatsApp發言人今(11日)接受查詢時表示，明白上周發出的新通知可能令用戶有疑慮，表示會盡快透過不同渠道，向用戶提供更多詳情及解釋。

涉及商戶新服務   用戶仍然有得揀

為何強制用戶分享資料予Facebook，發言人解釋指，只涉及用戶與使用Facebook hosting services (托管服務) 商戶透過WhatsApp溝通時，其資料可能會儲於Facebook hosting services的伺服器內。私人用戶之間的通訊，不包括在內。強調內容會加密，只有該商戶才可閱讀，Facebook及第三方都不會得到該些資料。

發言人舉例指，未來A個人用戶在WhatsApp平台上與B商業用戶溝通或購物時，若B有使用Facebook hosting services，A會收到通知，若A不想其通訊被庫存到 Facebook hosting services，可選擇不與B溝通。

為何要求用戶必須同意新條款，才可繼續使用WhatsApp。發言人表示，由於受法例(Legal requirement)所限，只能向已接受條款的用戶提供服務。強調用戶接受條款後，仍可選擇是否與已選用Facebook hosting services 的商戶繼續通訊。

WhatsApp除夕語音通話量破紀錄　全球錄14億次語音視像聊天

【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜

Facebook hosting services是甚麼？

Facebook hosting services是Facebook於去年尾公佈，並計劃於今年內推出，但暫時仍未公佈時間表。該服務主要方便在Facebook上擁有業務頁面或群組的中小型企業，可輕鬆管理其WhatsApp信息、與客戶溝通及更新其庫存。

記者：梁巧恩

相關文章

【一文看清封殺特朗普措施】各大科技平台聯手封殺特朗普　線上支付公司PayPal、Stripe也加入
今日
【一文看清封殺特朗普措施】各大科技平台聯手封殺特朗普　線上支付公司PayPal、Stripe也加入
【機迷熱話】任天堂更改遊戲上架條款　售價不准低於$15
今日
【機迷熱話】任天堂更改遊戲上架條款　售價不准低於$15
【中印衝突】印度警方無視禁令　繼續使用掃描全能王CamScanner
今日
【中印衝突】印度警方無視禁令　繼續使用掃描全能王CamScanner
【SpaceX】Starlink衛星網絡服務進軍英國　每月約932港元
今日
【SpaceX】Starlink衛星網絡服務進軍英國　每月約932港元
社交平台 Facebook Tesla WhatsApp Twitter 服務

下一篇文章

【SpaceX】Starlink衛星網絡服務進軍英國　每月約932港元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【封殺特朗普】Parler被Amazon切斷服務勢將暫時停運　CEO：科企消滅網絡言論自由
【封殺特朗普】Parler被Amazon切斷服務勢將暫時停運　CEO：科企消滅網絡言論自由
【小米旗下】5G機紅米Note 9T早鳥優惠搶攻市場　設雙版本、售1890元起
【小米旗下】5G機紅米Note 9T早鳥優惠搶攻市場　設雙版本、售1890元起
【機迷熱話】Switch 2020年末銷量暴增　大勝PS5
【機迷熱話】Switch 2020年末銷量暴增　大勝PS5
【通訊Apps大比拼】WhatsApp、Telegram安全成疑？Signal加密程度大勝
【通訊Apps大比拼】WhatsApp、Telegram安全成疑？Signal加密程度大勝
【WhatsApp更新】全球網民蜂擁下載Signal　多個市場下載次數稱冠
【WhatsApp更新】全球網民蜂擁下載Signal　多個市場下載次數稱冠
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號