  • 10°C
香港時間 : 2021111日 (一) 21:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【被調白?】賀錦麗登Vogue封面 被轟膚色調白惹爭議

環球政經 20:24 2021/01/11

分享：

國際著名時尚雜誌《Vogue》邀請美國候任副總統賀錦麗成為二月封面人物，雜誌周日(10日)將兩張封面照上載Twitter後，受網民討論紛指賀錦麗被調白，膚色問題成大眾爭議，惟遭雜誌否認。

在相中，賀錦麗分別身穿淺藍色西裝套裝及黑色西裝套裝，站在一塊窗簾布前，雜誌寫上「她揭開美國歷史新一頁」等字句，惟她的膚色較真人白。此受到批評指，賀錦麗作為有色種族，雖自身膚色不太深，但Vogue還將燈光「搞砸了」，令她的臉變得太白；《紐約時報 》撰稿人形容封面彷彿被沖刷過一樣，製作一團糟。

更多詳情：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Vogue否認相闗指控，並沒有將賀錦麗的膚色刻意淡化處理；另外，掌鏡的攝影師原來是一名僅25歳的非裔美籍新銳攝影師Tyler Mitchell，曾與多個知名品牌合作，於23歳那年曾為Beyonce拍攝Vogue封面而被受關注。

 

除了膚色問題惹大眾爭議外，賀錦麗的造型同樣出現問題。據了解，賀錦麗團隊自行準備妝髪造型及衣著，其中一個造型以平日穿著黑色外套配上Converse休閒鞋上陣，並決定放置雜誌內頁，但最終雜誌決定以此相片作為封面。據悉賀錦麗團隊事前已和Vogue商議，以賀錦麗穿著一套淺藍Michael Kors套裝的照片作為封面照，惟最終決定有所改變。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

上一篇文章

【2021展望】2021年分析師精選　值得留意的5隻美股

下一篇文章

1%大法助YouTuber26歲擁100萬美元 憑理財策略月入22萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【港股追蹤】中資股被美國納入黑名單　國內資金大舉南下執平貨
【港股追蹤】中資股被美國納入黑名單　國內資金大舉南下執平貨
【新股IPO】醫渡科技02158下周掛牌 傳以上限26.3元定價
【新股IPO】醫渡科技02158下周掛牌 傳以上限26.3元定價
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」