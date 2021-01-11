【被調白?】賀錦麗登Vogue封面 被轟膚色調白惹爭議

國際著名時尚雜誌《Vogue》邀請美國候任副總統賀錦麗成為二月封面人物，雜誌周日(10日)將兩張封面照上載Twitter後，受網民討論紛指賀錦麗被調白，膚色問題成大眾爭議，惟遭雜誌否認。

在相中，賀錦麗分別身穿淺藍色西裝套裝及黑色西裝套裝，站在一塊窗簾布前，雜誌寫上「她揭開美國歷史新一頁」等字句，惟她的膚色較真人白。此受到批評指，賀錦麗作為有色種族，雖自身膚色不太深，但Vogue還將燈光「搞砸了」，令她的臉變得太白；《紐約時報 》撰稿人形容封面彷彿被沖刷過一樣，製作一團糟。

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Vogue否認相闗指控，並沒有將賀錦麗的膚色刻意淡化處理；另外，掌鏡的攝影師原來是一名僅25歳的非裔美籍新銳攝影師Tyler Mitchell，曾與多個知名品牌合作，於23歳那年曾為Beyonce拍攝Vogue封面而被受關注。

除了膚色問題惹大眾爭議外，賀錦麗的造型同樣出現問題。據了解，賀錦麗團隊自行準備妝髪造型及衣著，其中一個造型以平日穿著黑色外套配上Converse休閒鞋上陣，並決定放置雜誌內頁，但最終雜誌決定以此相片作為封面。據悉賀錦麗團隊事前已和Vogue商議，以賀錦麗穿著一套淺藍Michael Kors套裝的照片作為封面照，惟最終決定有所改變。

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責任編輯：潘曉豐