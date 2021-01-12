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【育兒時在思@iM網欄】 重視小孩需要 將破壞變成好玩的建設​​​​​​​

名人薈萃 09:48 2021/01/12

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小孩子經常有破壞無建設？等一等，為甚麼不可以視為有建設的破壞？很多大人眼中的不當行為，事實上是孩子內在需求驅動。不少專家都提出，若大人不再只顧Say no，而是讓孩子有機會滿足內在需求，將有利孩子身心展上的需要。

正如嬰兒在口腔期，透過口腔動作去探索世界，拿到甚麼都放進口，一邊啃一邊認識各種質感和溫度。一兩歲時，拿到甚麼都要丟到地上，其實是他們正在觀察很多有趣的因果關係：原來物件會向下跌、原來有些東西擲地有聲、原來掉東西後爸媽的表情會很好笑......

大人見到包裝用的防撞泡泡紙，都會忍不住手啪幾下吧？仍在探索世界的孩子，這個不能碰、那個不能摸，有情緒不能發洩，到最後被抑制的內在需求始終會爆發。也許大家都會不時檢視家中布局，如何提供一個自己較少機會Say No的環境，讓孩子安全地探索。不過孩子總有外出時間，在疫情下，即使育兒方針再放任，若看到孩子周圍摸、周圍拍、或是哭得口罩也濕透，我們都很難控制自己不去制止吧？

那麼，我們就主動出擊吧！在安全的家中提供機會讓他們當個「壞孩子」，盡情破壞，盡情發洩，之後就要學好在其他場合收斂了。當然我們都明白，有時候，在安全地帶活動總是不夠刺激，孩子心裡就是很想幹些「壞事」，那就順勢營造氣氛，引導他們進入「破壞的圈套」。平日禁止孩子玩弄大人的書籍，這次送出整份過氣雜誌讓孩子自由地撕碎。平時不可以用硬物敲玻璃，怎想到可以用錘子把蛋殼粉碎？

隨著孩子長大，要滿足的除了是好奇心、肢體動作發展，也要開始學習認識和發洩情緒。撕、擲、打、踢等各種看似暴力的動作，某程度上是一種發洩的方法。發脾氣不是壞事，只要不傷害到自己和其他人，發脾氣也可以是健康的。

突然想起一句當年小學雞中文課總會遇上的例句- 「貪玩的花貓弄破了媽媽心愛的花瓶。」也許當年不明白為甚麼花貓一定是貪玩 (不可以是小狗嗎？)、為甚麼媽媽總會有個心愛的花瓶？ (我媽媽好像真的有幾個花瓶，但好像不特別喜愛。）總之，每次見到這例句，就感受到媽媽欲哭不得的無奈心情，媽媽不能責罵花貓，因為花貓聽不懂。到我們長大了，若果貪玩的孩子弄破了媽媽心愛的擺設......會捱罵吧？那個媽媽可以第一時間明白，孩子未必知道自己做「錯」了？或者他跟花貓一樣聽不懂？

早陣子想起，雖然女兒在字面上明白「脆弱」的意思，能夠告訴我甚麼東西是脆弱的，但僅兩三歲的她，是否對這概念仍有點模糊呢？碰巧她有次把我們在旅行時買回來的磁石跌碎了，就順勢加深她對脆弱的認知，「當我們知道那些東西是脆弱後，就要學習保護它們喇。」

結果我設計了一個跟「破壞」和「建設」有關的敲蛋殼遊戲，在這跟大家分享。

  1. 第一步「建設」

純粹把雞蛋殼敲碎不夠震撼，先讓孩子親自為蛋殼上色，油得漂亮，體驗每件脆弱的東西背後的價值。

 

  1. 第二步 「破壞」

        盡情用手或任何工具把蛋殼弄碎！好好滿足對破壞的內在需求。

 

 

  1. 第三步 「再建設」

        破壞過後，學習面對結果。有時東西破爛了就不能補救，但只要發揮創意，蛋殼碎也可以變身藝術品。

 

 

想看更多相關創作靈感，可以在instagram搜尋標籤 #smashandcreatewithme ，跟其他小朋友一同在家學習有建設的破壞吧！

 

作者在思（莊沛妍）_簡介：

曾任電台、電視台記者及節目主持，追趕每分每秒做新聞；當上全職媽媽後，亦不願只活在平衡時空。進修遊戲治療、熱衷自製玩具，相信快樂童年是最佳教育。

Instagram: @sharewithjoys

Facebook: facebook.com/sharewithjoys

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