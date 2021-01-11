【任天堂Switch】Switch中國銷量達100萬部　成功超越Sony、微軟？

任天堂2019年12月與騰訊合作，在中國發售Switch。據外電報道，至今已售出100萬部，超越其他遊戲機品牌包括微軟及Sony。

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路透社報道稱，任天堂至今已在中國售出超過100萬部Switch。有分析指，此銷量超過Sony PlayStation 4及微軟Xbox One同期的銷售。雖然Switch開售初期的銷情受遊戲數量、疫情爆發影響，但8月推出的健身環大冒險 (Ring Fit Adventure)成功刺激Switch的銷量。

騰訊在Switch中國限定版合共推出13款遊戲，報道又引述騰訊發言人指，該些遊戲受市場歡迎。不過，大受歡迎的「動物森友會」、「薩爾達傳說：曠野之息」，則未獲中國政府開綠燈。

任天堂又預計在今年3月前，Switch全球銷量將會達2400萬部。分析師相信，中國市場對於任天堂非常重要，因當地的遊戲機文化不如美國及日本成熟，有增長潛力。

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責任編輯：葉泳珊