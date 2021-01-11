【大行報告】野村料日清上半年銷售疲弱 重申「中性」評級降目標價至7.5元

野村發表報告指，基於本港限聚令收緊，以及在禁止6時晚市堂食措施下，即食麵的需求增加，該行預期去年第四季日清食品（01475）本港銷售增長約15%，同時將去年全年的銷售增長預期調整至12%。至於今年的銷售增長，該行相信由於新冠疫情的影響已經大致減退，預期需求將會恢復正常，料今年銷售仍有3%增長。

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不過，該行指，因應高基數及今年市場競爭增加下，預計今年上半年日清的銷售可能偏較疲弱。該行重申對日清「中性」評級，目標價由8.5元降至7.5元。日清及其他消費品股普遍跌，以下為相關股份今日的收市價：

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該行指，日清的主要競爭對手，包括康師傅（00322）及統一企業中國（00220）均指今年會以高端化品牌，作為公司的核心策略，相信會增加整體行業的競爭。該行又稱，棕櫚油成本價格增加逾三成，而在全年來自上海分銷業務的貢獻利潤較低下，令毛利下行壓力增加，該行將毛利率預測下調點至32.1%。

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撰文 : 溫藹紅