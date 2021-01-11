【英國疫情】超市或成中招熱點 料強制民眾戴口罩進內

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，雖然英國正加緊為高危群眾接種新冠疫苗，但新冠肺炎疫情仍然未受控。鑒於英國新冠肺炎確診數目不斷上升，但民眾仍一窩蜂到超市購物。有英國傳媒報道，有英國超市被通知，英國政府或修例強制民眾在超市內需遵守抗疫措施，包括佩戴口罩等。

《泰晤士報》引政府消息人士報道，鑒於超市是目前少數，還可以見到不同家庭群組聚集的室內場所，所以政府亦正研究所有防疫措施是否到位，包括民眾有否保持足夠社交距離、限制同一時間進入超市人數，和所有顧客皆需佩戴口罩。

自從去年3月第一次封城後，英國超市就開始實行一系列的防疫措施，包括在超市內必須佩戴口罩等。不過，這些防疫措施現非正式法律條文，但《泰晤士報》報道，若普遍民眾未有遵守這些措施，英國政府或會修例，強制民眾執行。

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英國國民保健署（NHS） 數據顯示，現時超過18%的確診者，曾在確診前數天到訪超市。不過，有專家認為，這些數據並不證明確診者是在超市受感染。

英國確診數目在周日（10日）突破300萬人後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）同日表示英國醫療系統正處於「十分危險」（perilous）的位置。

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責任編輯：李俊儀