【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬

農曆新年快將來臨，準買家入市步伐明顯加快，樓價低水屋苑成買家尋寶對象，二手放盤業主見向隅客增加，也開始收窄議價空間。最近愉景新城的成交不斷，於過去2天內連錄約5宗二手成交，其中一名買家購入愉景新城12座中層B室予母親居住。

美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，近日疫情輕微放緩，荃灣區內屋苑叫價較上月微升，普遍用家加快入市步伐，睇樓活動轉活躍，愉景新城新於2日內連錄約5宗二手成交。

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其中一組客戶經該行購入單位，女兒出資助母親換樓，議價後以726萬元承接中層2房單位。剛促成的愉景新城12座中層B室，實用面積約477平方呎，2房間隔。

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鍾家豪指，客人為區內客，也是首置人士，有意讓母親遷至鄰近居住，有見上址裝修企理，景觀不俗，故火速決定承接。單位原先開價750萬元放售，原業主有見買家甚具誠意，且出資助母親換樓，故願減價促成交易，單位最終以726萬元成交，減幅約24萬元，折合實用呎價約15,220元。資料顯示，原業主2013年12月以423萬元購入，轉手帳面獲利約303萬元，升值約71.6%。

鍾家豪補充，現時愉景新城的平均呎價約1.4萬至1.5萬元，實用面積474平方呎的2房單位，叫價由720萬元起，至於荃灣西一帶新晉屋苑的平均呎價已逾2萬元，以海之戀為例，實用面積391平方呎的一房單位，叫價達850萬元。可見荃灣西一房單位的樓價，足夠購入愉景新城的2房單位，因此不少準買家由荃灣西轉投至愉景新城尋盤，現時該屋苑放盤單位業主，議價空間約2%至3%水平。

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記者：陳詠妍