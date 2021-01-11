  • 10°C
香港時間 : 2021111日 (一) 20:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬

股樓投資 19:38 2021/01/11

分享：

農曆新年快將來臨，準買家入市步伐明顯加快，樓價低水屋苑成買家尋寶對象，二手放盤業主見向隅客增加，也開始收窄議價空間。最近愉景新城的成交不斷，於過去2天內連錄約5宗二手成交，其中一名買家購入愉景新城12座中層B室予母親居住。

美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，近日疫情輕微放緩，荃灣區內屋苑叫價較上月微升，普遍用家加快入市步伐，睇樓活動轉活躍，愉景新城新於2日內連錄約5宗二手成交。

【大行睇樓市】疫情下住宅樓價堅挺 寫字樓商場租金跌到未識停 點解瑞銀睇好今年收租股表現?，詳見【下一頁

其中一組客戶經該行購入單位，女兒出資助母親換樓，議價後以726萬元承接中層2房單位。剛促成的愉景新城12座中層B室，實用面積約477平方呎，2房間隔。

延伸閱讀：【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房 半開放睡房增透光走日系酒店風，詳見【下一頁

 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

鍾家豪指，客人為區內客，也是首置人士，有意讓母親遷至鄰近居住，有見上址裝修企理，景觀不俗，故火速決定承接。單位原先開價750萬元放售，原業主有見買家甚具誠意，且出資助母親換樓，故願減價促成交易，單位最終以726萬元成交，減幅約24萬元，折合實用呎價約15,220元。資料顯示，原業主2013年12月以423萬元購入，轉手帳面獲利約303萬元，升值約71.6%。

鍾家豪補充，現時愉景新城的平均呎價約1.4萬至1.5萬元，實用面積474平方呎的2房單位，叫價由720萬元起，至於荃灣西一帶新晉屋苑的平均呎價已逾2萬元，以海之戀為例，實用面積391平方呎的一房單位，叫價達850萬元。可見荃灣西一房單位的樓價，足夠購入愉景新城的2房單位，因此不少準買家由荃灣西轉投至愉景新城尋盤，現時該屋苑放盤單位業主，議價空間約2%至3%水平。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

放盤 疫情 愉景新城 海之戀

上一篇文章

【新冠肺炎】教宗方濟各私人醫生病逝 死於新冠肺炎併發症

下一篇文章

【美國禁令】盈富基金31隻中資股 最新比重一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】醫渡科技02158下周掛牌 傳以上限26.3元定價
【新股IPO】醫渡科技02158下周掛牌 傳以上限26.3元定價
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【港股追蹤】中資股被美國納入黑名單　國內資金大舉南下執平貨
【港股追蹤】中資股被美國納入黑名單　國內資金大舉南下執平貨