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芝加哥連環槍擊案釀3死4傷 死者包括1名中國留學生

環球社會熱點 18:23 2021/01/11

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芝加哥槍擊案的槍手最少襲擊7人，導致3人死亡及4人受傷。

美國芝加哥上周六（9日）發生連環槍擊案，1名男子於街上隨機槍擊途人。美媒報道，芝加哥槍擊案的槍手最少襲擊7人，導致3人死亡及4人受傷。據悉，芝加哥槍擊案的其中一名死者，為來自中國的留學生。警方其後將槍手擊斃，目前正調查他的犯案動機。

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外媒報道，32歲的槍手奈滕格爾（Jason Nightengale）於當地上周六下午開始施襲，導致3人死亡，包括一名30歲的芝加哥大學中國留學生范軼然（Yiran Fan，音譯）、一名20歲男子及一名46歲女保安。

槍手奈滕格爾

另外，槍手亦槍傷4人，包括2名分別為77歲及81歲的老婦、1名15歲少女及1名於埃文斯頓（Evanston）遭槍傷頸部的女子。

槍手當日下午接近2點左右，於芝加哥南部海德公園（Hyde Park）附近一個停車場，開槍殺死於車内的范軼然。槍手其後隨機走進某個街區附近的住宅大廈，向一名女保安及另一名正取信的77歲老婦開槍。女保安送院後宣布不治，而老婦的傷勢亦危殆。

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槍手再前往附近一棟建築物，偷走他認識的人所擁有的一輛車，驅車前往一家便利店槍殺一名20歲男子，而現場另一名81歲老婦則被槍擊至重傷。

槍手離開便利店後，槍傷一名當時與母親同車的15歲少女。槍手其後重返便利店，向負責調查槍擊案的警員開槍，但並未導致警員受傷。

槍手再開車前往與芝加哥接壤的埃文斯頓，走進藥房聲稱打劫的同時開槍，但未擊中任何人。槍手再走到附近一間餐廳，槍傷一名女子的頸部。槍手同日晚上離開餐廳時，於當地停車場遇到警員，於雙方駁火期間遭警員擊斃。

當局未有透露槍手的資料。但根據槍手於LinkedIn網站上的資料，他曾任職管理員、保安及剷車司機等職業。報道指，槍手曾於社交網站發布持槍的照片，更曾於犯案數小時前上載短片揚言要炸毀整個社區。

責任編輯：鄭錦玲

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