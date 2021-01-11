【英國疫情】英格蘭確診恐被低估 研究料每5人有1人中招

英國出現高傳染性的變種新冠病毒，導致英國新冠肺炎疫情肆虐。有分析更指，估計有約1,240萬英格蘭人受新冠病毒感染，即每5名人、就有1人患上新冠肺炎。分析同時指，只有240萬人被成功檢測及跟蹤，意味英國英格蘭地區的新冠肺炎疫情比預期嚴峻。

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英國機構Edge Health對當地新冠肺炎疫情進行分析，截止1月3日，預料英格蘭地區有1,240萬人感染新冠病毒，佔全英格蘭22%人口，即每5人就有1人患上新冠肺炎。

同時，分析亦指，英國英格蘭地區的確實感染人數，較政府所公布240萬已知個案，高逾5倍。

分析續指，倫敦地區及英格蘭東南地區的疫情仍然最嚴重，估計確診數字為實際個案的接近8倍，估計每5人就有2人受感染。

其中以倫敦紐漢（Newham）和巴金（Barking） 及達格納姆（Dagenham） 3個社區的感染率尤為高企，預料每個地區實際確診數字達10萬宗，遠高於英國衛生部公布的個案，更佔當地人口比例近一半。

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該分析估計，相信無症狀感染病人眾多，加上英國在疫情爆發初期的病毒檢測進程緩慢，導致大量病人未有進行病毒檢測，令實際感染人數遠高於官方確診數字。

Edge Health創辦人巴徹勒（George Batchelor）指，研究反映倫敦地區的疫情最嚴重，認為疫情控制措施需要更具針對性。即使安排市民大規模接種疫苗，但仍然值得掌握疫情狀況，將更有效地管理及防範病毒變種。

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責任編輯：郭麗明