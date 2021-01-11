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【電動車】乘聯會：2021年新能源汽車銷量料達150萬輛

宏觀解讀 19:23 2021/01/11

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中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）公布12月汽車市場數據，12月新能源汽車零售銷量按年升58.1%。

2020年下半年內地新能源車零售趨勢進一步回暖，推動內地車市走強。中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）公布去年12月汽車市場數據，12月新能源汽車零售銷量達到20.6萬輛，按年升58.1%，比11月上升20.8%。全年新能源汽車零售銷量達到110.9萬輛，按年增長9.8%，反映內地車市保持較強的增長氣氛。

12月多間新能源車企銷量突破一萬輛，銷售排名首三位分別為﹕上汽通用五菱 （00305） 售出41,089輛，比亞迪 （01211） 售出28,075輛，Tesla中國（美﹕TSLA）售出23,804輛。此外，上汽乘用車及長汽 （02333） 銷量均突破1萬輛。

比亞迪王傳福稱汽車工業大變革，趨勢不可逆轉，詳情可看﹕【下一頁】

此外，內地12月乘用車零售銷量達到228.8萬輛，按年上升6.6%。全年累計零售銷量達到1928.8萬輛，按年跌6.8%，比2019年的9.7%跌幅進一步收窄。乘聯會表示，全年零售銷量下降主要受到春節偏早和疫情因素所影響。

產量方面，12月內地乘用車生產速度平穩，產量達到229.9萬輛，按年增長10.7%。全年累計生產1945.3萬輛，按年下降6.2%。

券商鬥牛看吉利目標價逾50元【下一頁】

乘聯會預期，展望2021年1月，由於國內大部分企業下半年收益較好，出口市場表現走強，有助增加消費者在春節前購車消費的意欲，加上經濟持續回暖，可有望推動車市。乘聯會續指，未來2021年新能源汽車產業加快發展，預計2021年新能源汽車銷量能達到150萬輛，比2020年的117萬銷量高出33萬輛。

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編輯﹕賴奕羚

港股 汽車 長城汽車（02333） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 比亞迪股份（01211） 五菱汽車（00305） 新能源汽車銷量

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