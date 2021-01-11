【千手公關@iM網欄】世上無難事 新任務帶來新鮮感

新年伊始 ， 不少人趁機去舊迎新 ， 打掃家居 ， 清理舊衣 和 雜物 。 在全民 「 腳踏實地無得飛 」 兼且要保持社交距離的日子 ， 這也不失為另類消閒活動 。 香港居 住空間相對狹窄 ， 想繼續買 、 買 、 買的話 ， 唯有向收納達人學習 ， 以 「 斷 、 捨 、 離 」 與舊物說再見 。

但說易行難 ， 每次想丟棄塵封多時的東西時 ，不期然便想起它的來歷，噢 ! 這是某某送的聖誕禮物，那是旅行時買的紀念品，最終所有物品原地保留。

小小家居尚且如此 ， 若要整理一家有逾百年歷史 的 公司的歷史文物及檔案 ，複雜之處可想而知。偏偏世界充滿挑戰，新的一年，筆者便有 新的任務 ——為公司建立一個文物資料庫，將值得保留的東西有系統地存檔，並與線上檔案及圖像結合起來，方便搜尋及開闢一個新平台完整地記錄公司的歷史承傳。

香港一些老牌企業都有專責部門去收藏公司的 歷史 文物 ，例如香港某大銀行的文物庫便開放予公眾預約參觀，內裡不但有實體展品，同時亦設有一個 虚擬 藏 館 ，參觀者只要透過系統便可搜尋及欣賞該公司儲存於世界各地的歷史文物、文獻，仿如一間小型博物館。

文物 資料庫對 一家公司的承傳 ， 意義 重大，尤其是公司歷史悠久、業務繁多，各業務單位有不同種類的歷史檔案和物件，小至一張郵票，大至一米高的銅鐘，如何釐定相關政策、界定何為文物、收集、篩選、整理、拍照存檔、貯存等等，接下來還要在文物堆中發掘有趣故事，想想也覺頭痛。這項目極具可持續性，即長做長有 !

或許有人會問， 資訊管理既是一門專門學問 ，為何處理公司歷史文物及文獻的責任會落在公關身上 ? 當然每家公司架構不同，做法也不同。不過作為 公關部門，對公司的歷史的認識不足是說不過去的，加上日常工作之一是發布公司資訊，找有趣的新聞角度，知多好過知少。多得現今科技和網上資訊，相信只要計劃周詳，加上善用科技，世上應無難事。

公關行業其中吸引之處就是不時有新挑戰、新任務，也帶來新嘗試、新鮮感；對於不喜歡刻板工作的人最適合不過。二○二一年，就讓我們抖擻精神迎接更多挑戰 !