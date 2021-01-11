  • 10°C
香港時間 : 2021111日 (一) 19:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】印尼批准中國製科興疫苗　為國外首個批准國產疫苗的地區

環球政經 18:47 2021/01/11

分享：

印尼食物及藥物管理局在周一（11日）緊急授權使用中國科興生物研發的新冠疫苗，為中國以外首個批准該疫苗的國家。

根據該局的臨床實驗，證明該疫苗有65.3%的防護率。發言人表示，實驗結果表明科興疫苗達到世衛給出的50%防護率的標準。另外，巴西的科興疫苗實驗認證該疫苗有78%的防護率，而土耳其的實驗結果則有91.25%的防護率。

    點擊圖片放大
    +2

印尼政府早前表示將在周三（13日）開始疫苗接種計劃，預計總統佐科威（Joko Widodo）會成為全國首位接種疫苗的人。印尼政府已接收300萬劑科興疫苗，並開始在全國各地發放。前線醫護人員將成為首批接種的群組，預計佔130萬。與其他國家相異的是，印尼政府將為18-59歲的人群率先接種，分析認為這代表印尼政府希望盡快改善經濟，因此先為適合工作的年齡層接種。

【科興疫苗】印尼下周起展開逾300萬劑疫苗接種計劃 總統維多多率先接受注射 【下一頁

印尼政府目標為1.81億人接種疫苗，佔全國人口的67%，並希望籍此帶來群體免疫。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財　盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看／See First】搶盡投資先機

撰文 : 張健兒

人口 巴西 印尼 土耳其 中國 疫苗

上一篇文章

【A股布局】牛市基金賺倍倍聲　基金經理賺兩成被人嫌棄

下一篇文章

取代Whatsapp? Tesla Elon Musk呼籲用戶轉用Signal
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股追蹤】中資股被美國納入黑名單　國內資金大舉南下執平貨
【港股追蹤】中資股被美國納入黑名單　國內資金大舉南下執平貨
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【新股IPO】醫渡科技02158下周掛牌 傳以上限26.3元定價
【新股IPO】醫渡科技02158下周掛牌 傳以上限26.3元定價
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」