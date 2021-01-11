【新冠疫苗】印尼批准中國製科興疫苗　為國外首個批准國產疫苗的地區

印尼食物及藥物管理局在周一（11日）緊急授權使用中國科興生物研發的新冠疫苗，為中國以外首個批准該疫苗的國家。

根據該局的臨床實驗，證明該疫苗有65.3%的防護率。發言人表示，實驗結果表明科興疫苗達到世衛給出的50%防護率的標準。另外，巴西的科興疫苗實驗認證該疫苗有78%的防護率，而土耳其的實驗結果則有91.25%的防護率。

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印尼政府早前表示將在周三（13日）開始疫苗接種計劃，預計總統佐科威（Joko Widodo）會成為全國首位接種疫苗的人。印尼政府已接收300萬劑科興疫苗，並開始在全國各地發放。前線醫護人員將成為首批接種的群組，預計佔130萬。與其他國家相異的是，印尼政府將為18-59歲的人群率先接種，分析認為這代表印尼政府希望盡快改善經濟，因此先為適合工作的年齡層接種。

【科興疫苗】印尼下周起展開逾300萬劑疫苗接種計劃 總統維多多率先接受注射 【下一頁】

印尼政府目標為1.81億人接種疫苗，佔全國人口的67%，並希望籍此帶來群體免疫。

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