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【美國制裁】美國制裁成北水買貨名單？　中移動中海油吸逾75億北水

股市 18:04 2021/01/11

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受美國制裁令影響的中資股，持續兩日獲港股通大舉買貨

美國制裁涉及中國軍方中資股的投資禁令生效，港股通「北水」繼續追入相關股份，中移動 （00941） 上周五淨吸資111億元北水後，中移動周一再有逾56億元港股通資金淨買入。中移動今日股價大升5.8%，成交達225億元，意味逾4分之1買盤來自港股通。

中移動全日港股通買入成交達65億元，賣出成交約8.8億元，淨吸資56.2億元。中移動上周五被MSCI、富時羅素剔出指數系列，中移動當日淨吸資額達111億元。

MSCI富時羅素剔除日558億元對決電訊股 北水狂買117億中移動，可見【下一頁】

不單中移動連續兩日獲北水支持，另一受美國禁投令影響的中海油 （00883） 也成北水「買貨名單」，中海油今日港股通買入成交達20.3億元，沽出成交僅1.4億元，淨吸資約18.9億元。

中芯國際 （00981） 、中國電信 （00728） 和中國聯通 （00762） 今日就分別淨吸北水10.5億元、4.2億元和6.5億元。

中海油、中國鐵建列禁買名單 中海油：對決定感遺憾，可見【下一頁】

以上5家受美國制裁關連的股份，單日從港股通北水吸資達96億元。

其他股份方面，北水今日明顯追入騰訊 （00700） ，騰訊今日錄85.3億元港股通買入成交，賣出成交18.2億元，吸資額67.1億元，更勝中移動。

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編輯：麥德銘

港股 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941） 港股通 制裁

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