【網民熱話】腌尖客睇樓彈三彈四 3大劣行激嬲業主　網民：無心買就唔好翻轉間屋

業主賣樓放盤，讓人睇樓是很平常的事，但如果遇著腌尖兼多手的睇樓客，樓未賣得成更激到一肚氣。在一個地產討論區上，有網民大呻近日放盤賣樓，期間遇上腌尖睇樓客，不但對單位彈三彈四，更做出3大劣行，令該網民忍不住發帖說：「無心買就唔好將我屋企翻轉」。

該網民表示，近日放盤，遇到一個睇樓客之前已睇過該單位數次，今次帶埋家姐來睇多一次，在業主網民與睇樓客傾談時，那位家組趁他們不為意時，無問過業主做出以下三大劣行。

1 業主聽到水聲，原來睇樓客開晒全屋的水龍頭，家姐更加入去浴室企缸，開熱水爐開花灑，淋濕了衫籃內的污糟衫；

2 逐隻櫃門打開，無視業主的私隱；

3 無洗手的情況下逐隻門、窗打開，事前又無問過業主，無視疫情嚴重。

在睇樓期間，家姐更不停的對單位彈三彈四，批評「新界樓地契沒有港島區99年」、「剛做完大維修，20年後又要比多一筆」、「單位無好似公屋伸出去的掠衫欄杵」、「要隔離左右街坊好先可以」、「同層無人有神枱拜神」。

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該網民大呻：「無心買就不要來我屋企翻轉咁滯」，並吩咐家人以後不要再讓這名睇樓客上來，之後足足花了一個下午消毒整間屋。

其他網友睇到業主網民的遭遇，大多表達同情，表示：「連基本對人的尊重都無，樓主應該照俾佢睇，睇一次嗌高多10萬」、「你地好相與，我就一早拍佢走，連個經紀都鬧埋，帶d咁嘅衰客」、「呢 d 睇樓客真係賤，係咪以為間間都係鎖匙盤任玩」

其他網民回應：

做人基本禮貌都要，問聲屋主，唔該我可唔可以⋯⋯好正常啦。之後當面彈三彈四，完全下流賤格行為，有品嘅都走咗之後話知你講乜，俾我就即刻唔該你走啦，因為呢啲通常混吉

呢個係互相尊重問題，你識唔識禮貌。問准主人一聲好難咩！彈東彈西係壓價策略，呢樣我就唔怪佢。