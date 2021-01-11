【盈喜】耀才證券發盈喜　前三季稅前盈利升6成、創上市新高

▲ 耀才證券發盈喜，其稅前盈利創上市來新高。圖為耀才主席葉茂林。

耀才證券 （01428） 發盈喜，預期去年4月至年底期間9個月，集團的未經審核綜合稅前溢利按年大幅上升約64%，達5.8億元，為上市以來同期新高，2019年同期未經審核稅前溢利約3.54億元。

耀才引述聯交所的統計資料指，上述期間日均交易額約為1323.2億元，按年上升約60%。除此之外，公司不斷優化耀才證券「寶寶」及耀才期貨「豆豆」兩大交易APP的性能及落盤速度，並新增緊貼市場所需的功能。

集團於期內客戶戶口總數增加逾10萬個，較2019年同期的增幅上升約237%。截至2020年底止，客戶戶口總數逾44萬個。耀才「寶寶」、「豆豆」APP開戶量按年增長約273%。

經耀才「寶寶」APP落盤量約714萬次，較2019年同期增長約393%；經所有平台之落盤總量超過1433萬次，按年增長約85%；及耀才「寶寶」、「豆豆」APP下載量按年升80%。

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編輯︰侯景成