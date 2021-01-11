【陽光旅途@iM網欄】太愛泰國太掛念 美食閒遊太正斗

今期筆者打算介紹一下其中一個我最愛的目的地-泰國。本來打算介紹一些比較少港人選擇但很有名的帕岸島上的滿月派對，正當開始執筆之際，在腦海浮現的反而是曼谷的畫面，可能我心底裡太掛念曼谷，所以還是忠於自己，先寫一下首都曼谷。其實相信大部分香港人都去過曼谷很多次，也非常熟悉！所以與其說介紹曼谷，不如說是抒發我個人對曼谷的掛念更適合。

▲ Hea遊逛街

▲ 歷史悠久的水門雞飯店

香港人非常熱愛去泰國，不管是旅遊、購物、渡假，甚至買樓，當然我也是其中一員，但為何會特別喜愛曼谷呢？因為有時候只有兩三天時間，如果要去一些海島可能比較匆忙，所以覺得曼谷非常集中和方便！我去泰國主要的目的是吃！泰國的食物太合我口胃了！有幾個餐廳是我常去的，但未查證疫情中是否已經結業，儘管讓我懷緬一下吧！每次到曼谷，必定會去創業於1932年的水門雞飯店。這間老店沒有空調，而且坐位又不舒服，但每次去仍需排隊，快則十多分鐘，慢則一個小時！美味程度可想而知！雞肉肥瘦適中，而且油飯很香！但由於天氣真的很熱，所以每次很快吃完就會離開！

▲ 海鮮市場找美食

除了雞飯外，另一必吃之選是建興酒家的咖喱炒蟹！建興始於1969年，現在已經有很多分店。雖然覺得現在價錢很貴，但我已經光顧了快30年，一定會繼續支持，而且味道亦能保持！說到老店，當然要提到世華！自1930年開始，主打東南亞菜及中菜，至今亦是分店遍怖曼谷，很喜歡他們的炸蝦餅及春卷！提到中餐，到曼谷當然要去唐人街，一來可以買些肉乾零食之類的手信，二來唐人街亦集合眾多街頭小食，如在林珍香旁的炭燒爆漿包；還有亞綠粿汁、T&K 海鮮等.....當然少不了星港的魚翅啦！

▲ 文師傅花膠麵

▲ 天台酒吧暢飲

其實對於食品，還有很多想和大家回味的，可惜篇幅有限。除了食之外，去曼谷另一目的，就是”hea”。選一間好酒店睡到自然醒，之後閒逛一下，飲下咖啡，再做下古法按摩，晚上可以到火車夜市吃小食又或者到天台酒吧，一邊欣賞曼谷璀璨燈光的夜景，一邊喝酒聊天，一樂也！除了食和Hea之外，其實我亦有好學的一面，比如說去廚藝學院學做泰國菜，或是到健身院試習泰拳等。

▲ 海鮮市場找美食

期待疫情後可以重遊泰國，可能今次讀者會覺得我介紹的玩意大家都知道，沒什麼新意。所以我強調本文主要是宣洩我個人的渴望！我開始發現原來一整年都在香港真的會使人發瘋的！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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