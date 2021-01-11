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【SpaceX】Starlink衛星網絡服務進軍英國　每月約932港元

科技 18:25 2021/01/11

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Starlink宣布去年底已獲得英國電信監管機構「英國通訊辦公室（Ofcom）」批准，並即將逐一向試用申請者寄送測試邀請。

科技狂人Elon Musk旗下的航太製造商SpaceX，去年為全美國近70萬民眾提供Starlink寬頻衛星網絡服務，並進行公測。近日Starlink服務開始對外拓展，進軍英國寬頻市場。Starlink宣布去年底已獲得英國電信監管機構「英國通訊辦公室（Ofcom）」批准，並即將逐一向試用申請者寄送測試邀請。

【太空任務】SpaceX「星艦」挑戰新高度　試飛降落失敗兼炸毀（有片）

【太空任務】SpaceX衛星網絡Starlink正式商用時間 　延至2021年

據彭博社報道指，英國通訊辦公室發言人近日證實，SpaceX的衛星寬頻服務Starlink去年底已獲得英國安裝用戶設備的牌照，SpaceX更成立名為「Starlink Internet Services」的實體公司，並啟動農村寬頻服務有限測試。

近日英國德文郡（Devon）的用戶證實，已收到Starlink的邀請信。根據Space X的邀請信指出，Starlink在英國的每月服務費用為89英鎊（約932港元），設備套裝費用則為439英鎊（約4,600港元）。

據美國網速測試統計公司Ookla數據顯示，Starlink衛星網絡服務試用速度已突破160 Mbps，超過了美國95%的寬頻。惟仍有部分用家指出，曾經歷短暫的斷線，每次斷線大約維持10秒至15秒，且每隔幾分鐘就會發生一次。但整體速度會比使用光纖，或是5G網路更快。

【太空任務】SpaceX發射龍飛船　載4太空人前往國際太空站

責任編輯：曾曉汶

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