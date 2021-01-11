【ET講股通】梁耀康：十字星 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日收報27908點，升30點。大市總成交2,541億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指即市一度升300點，及後曾倒跌逾80點，形態似十字星。一如早前建議，可換馬或部分獲利食糊。上證指數同樣高位偏軟。

美滙顯著反彈 或不利風險資產

美滙指數低位顯著反彈，或為風險資產帶來壓力，後市宜緊盯美滙表現及市場解讀。目前主流意見仍認為，即將上任美國總統的拜登，政策上傾向寬鬆，惟實際發展，仍有待他上台後始有望明朗化。恒指支持先看27500點，而27000點支持力應較大。

光伏、風電股調整壓力顯著，信義光能 （00968） 跌10.4%至19.8元。光伏板塊中綫基本面仍佳，惟短綫調整壓力未除。

吉利若守穩30元 可考慮吸納

汽車股方面，吉利汽車 （00175） 澄清與百度合作造新能源車的是母公司，股價回軟2.6%至32.4元，後市若守穩30元水平，可考慮再上車。再有大行上調吉利目標價，滙豐證券看32.9元。汽車板塊中以長城汽車 （02333） 最強，其次是比亞迪 （01211） 。惟若中綫有意吸納汽車股，宜避開較落後的華晨 （01114） 、廣汽 （02238） 。

中資電訊股反彈，中移動 （00941） 升5.8%至43.9元，惟高位隨大市遇阻，短綫博反彈的話，現價可考慮食糊；中綫而言，則仍可繼續持有。短炒的話，宜以今日低位止賺。

內銀方面，招行 （03968） 升逾5%。

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