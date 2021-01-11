【零售寒冬】周大福上季零售值增長17% 　內地大增26%、港澳跌幅收窄

▲ 周大福（01929）公布截至2020年12月31日第三季營運數據。

周大福 （01929） 公布截至2020年12月底第三季營運數據，周大福單季零售值錄得增長，按年回升17.5%，較前一季度增長2.6%加快。周大福表示，主要因為中國內地業務改善帶動，香港業務則持續受壓。周大福上季於內地零售值按年升26.1%，佔集團零售值83.3%。香港、澳門及其他市場零售值按年跌12.5%，佔集團零售值16.7%。

內地業務上，周大福特別指出，上季內地電商及O2O（線上至線下）零售值按年增長67.1%，銷量按年上升12%，佔中國內地零售值8.3%，反映銷量增長強勁。

隨著中國新冠病毒疫情放緩，周大福在內地業務持續轉好，同店增長銷售12.2%，同店銷量則跌9.1%。

香港及澳門方面，受到疫情及主要過境口岸關閉所影響，周大福香港及澳門的零售需求仍然受壓，兩地同店銷售及銷量分別下跌31%及32.5%。當中，港澳同店銷售跌幅進一步收窄至32.6%及25.8%，較前一季度大跌52%改善。

周大福稱本地消費市場已觸底，詳情可見﹕【下一頁】

按產品劃分，以珠寶鑲嵌/鉑金/K金首飾類別計，中國地區的同店銷售按年下跌5.2%，香港及澳門地區則錄得14%增長。以黃金首飾及產品類別計，中國地區的同店銷售按年升12.7%，香港及澳門則按年跌50.7%。

零售點網絡方面，截至12月末，周大福共有4,442個零售點。集團第三季內在中國內地開設286個零售點，香港及港門的零售點數量並無變動，周大福亦有在其他市場開設3個新零售點。

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編輯﹕賴奕羚