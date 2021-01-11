【餐飲寒冬】餐廳疫下變陣迎農曆新年　火鍋店 「酒鍋」首推盆菜

▲ 疫情下，火鍋店也要變陣迎農曆新年，「酒鍋」首度推出傳統賀歲盆菜。

疫情下，火鍋店也要變陣，除了提供優惠外，火鍋店「酒鍋」更首度推出傳統賀歲盆菜，還提供便攜式瓦斯爐租借服務，方便客人在家享用。

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「酒鍋」今年首度推出三款賀歲盆菜，當中包括：熬製八小時的秘製鮑汁配花膠的「鮑你越嚟越越紅」、以「酒鍋」招牌麻辣配方注入鮑汁的「鴻圖大翅」，以及用鮑魚雞汁熬製逾八小時的「紅金寶」。三款賀歲盆菜定價為港幣988元（六人份）及港幣1,688元（十二人份），均配備額外自家製醬汁，顧客可選擇以明火翻熱盆菜，或以便攜式瓦斯爐加熱；而「酒鍋」亦提供便攜式瓦斯爐租借服務。

只需登入 www.tdpdelivery.com 自助下單，即可選擇親身到「酒鍋」位於尖沙咀或銅鑼灣的分店自取，或選取盆菜直送服務。顧客凡選購六人份的盆菜，即可免費獲贈品牌招牌「金沙鹹蛋脆炸鮮魚皮」一客；而選購十二人份盆菜的顧客則可免費獲贈「新加坡胡椒蝦風味脆炸鮮魚皮」一客。

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責任編輯：蘇穎琪