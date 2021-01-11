【美國制裁】中海油、中國鐵建列禁買名單 中海油：對決定感遺憾

▲ 中海油收市後發通告指，對被加入涉嫌與中國軍方有聯繫的中國公司名單表示遺憾。（資料圖片）

美國總統特朗普在政府換屆前夕繼續擴大制裁範圍，早前簽署行政命令禁止美國投資者投資多間與中國軍方有關的企業，中海油（00883）、中國鐵建 （01186） 亦在相關中國企業清單上。中海油收市後發通告指，對美國決定表示遺憾，正評估影響及跟進相關情況。中鐵建則指目前生產經營正常，正評估該行政命令的潛在影響。

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中海油表示，自2001年2月上市以來一直嚴守上市地的法律法規及監管要求，依法合規運營。公司正評估以上情況的影響，也將密切跟蹤相關情況，未來將根據聯交所證券上市規則及適用法律按需要適時進一步發出公告。

中海油今日收報7.16元，升0.04元或0.56%，成交48.8億元。中國鐵建今日收報4.62元，升2.2%，日內高見4.73，全日成交1.8億元。

中國鐵建表示，正基於目前所得的資料及信息，就行政命令對公司的潛在影響進行綜合評估，如有需要將會在適當時候發布進一步公告。

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截至周一（11日），中國鐵建已發行股份總數約135.8億股，其中A股流通股約115億股，佔已發行股份總數約84.7%；H股流通股數約20.76億股，佔已發行股數約15.3%。

截至1月9日，共有20.61億H股以香港中央結算（代理人）有限公司名義通過中央結算及交收系統直接持有，據此公司目前無法確定當中涉及美國人士的持股情況。

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編輯：趙穎妍