【人民幣定期存款】人幣定存爆減息潮 1年期僅2.45厘息

人民幣定期存款爆發減息潮，擅打高息牌的集友，今天（1月11日）下調短中長息，招商永隆亦削3個月短存，為繼渣打上周降息以來第3間。專家指發鈔行全面減短中長息，相信中小行也將跟減，料去年底的搶存戰暫煞停，存戶宜先鎖定高息。

集友微降1年期0.05厘，新息率報2.45厘。不過，單以長息比拼，即使這中資行追趕降息快車，但仍在長息榜稱霸。業界指，參考財資市場公會今早的定價盤，離岸1年期拆息僅得2.7435厘，較去年底曾扯高至逾3.2厘為低；惟普遍仍高於港銀的定期存息，凸顯同業未再如過往般鬥蝕本搶存。

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此外，內地剛公布工業生產者出廠價格（PPI）較預期好，反映內地經濟持續復甦，且對大宗商品有需求，而居民消費價格指數（CPI）亦擺脫負數通縮，遂料中央貨幣政策續以收水為主，而人民幣滙價也保持穩定。在岸價兌美元今午亞洲收盤6.4716，最牛的花旗料年底目標6算，業界推薦人民幣定存有滙息雙贏之效，乃避險首選。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源