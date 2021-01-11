【監管風暴】內地研要求騰訊、京東、螞蟻集團等科企　共享消費者信貸數據

▲ 內地據報要求騰訊、京東、螞蟻集團等科企 分享消費者貸款數據

中國內地擬再加強對中資科網企業的監管。外電引述消息人士指，中國計劃推動阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團、騰訊 （0700） 及京東 （09618） 在內的科網巨企分享消費者貸款數據，以防止過度借貸及欺詐行為。據指，人行等中國監管機構計劃指示互聯網平台將其龐大的貸款數據提供給全國性的信貸機構。螞蟻集團和騰訊拒絕回應。京東和人行則未有回應。

內地監管部門傳要求螞蟻集團分享消費者數據，詳看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

報道指，若計劃實施，意味將正式終止政府對行業採取放任態度（laissez-faire approach）。大型的互聯網平台傾向拒絕交出數據，皆因該竹等資產有助營運、管理風險及吸引新客。

螞蟻重組傳涉餘額寶及網商銀行，詳看【下一頁】

據指，監管草案未有詳細披露騰訊及京東等分享貸款數據的安排。而該計劃加進草案中，皆在加強對技術王者的審查，並控制在金融部門的帝國建設。消息人士指，由人行營運或支持的機構會將相關數據更廣泛分享予銀行及其他貸款方。

大摩下調恒指年底目標至28000，詳情看【下一頁】

針對互聯網公司的最新監管建議出爐之際，中央也開始對銀行寬鬆的風險控制變得謹慎，特別是較小規模的銀行，主因其業務涉及消費者貸款。

特朗普簽令禁支付寶、微信支付等與美國交易，詳看【下一頁】

有監管機構的高級官員指，當小型銀行與螞蟻集團等金融科技巨頭合作時，通常處位較為弱勢的位置，主因其高度依賴螞蟻集團的數據來承銷貸款和管理風險。惟一旦發生違約，小型銀行將承擔大部分損失，因此，對於貸方來說，獲取借款人更全面和詳細的信貸數據至關重要。

相關文章：【美國制裁】盈富基金：再不新投資受制裁實體 基金不適合美國人士投資

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

編輯：袁諾曦